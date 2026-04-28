Ve o an... 5 hafta sonra bir ilk! Cansever'den duygulandıran haber

Arı, paylaşımında, "Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

"5 HAFTA SONRA İLK DEFA DIŞARI ÇIKIYORUM"

Bir ay önce ilik nakli olan ve Almanya'da tedavisi devam eden Cansever'den hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Uzun zamandır hastanede tedavi gören ünlü sanatçı, 5 hafta sonra dışarı çıktı. Cansever, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak takipçilerine şu şekilde seslendi:

"Bugün hava çok güzel Almanya'da ve ilk defa dışarı çıkıyorum 5 hafta sonra. Bana dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yine görüşürüz. Dualarınızı eksik etmeyin."

"BU MÜCADELEYİ KAZANACAĞIMA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Şarkıcı öte yandan kanser mücadelesini geçen günlerde de, "Bu hastalık beni yıldırmadı, yıldırmayacak. İnancımı ve umudumu hiç kaybetmedim. Kendimi güçlü hissediyorum ve bu mücadeleyi kazanacağıma yürekten inanıyorum." sözleriyle ortaya koymuştu.