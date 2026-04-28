Ve o an... 5 hafta sonra bir ilk! Cansever'den duygulandıran haber

Ünlü arabesk sanatçısı Cansever, geçtiğimiz yıl aralık ayında kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu duyurmuştu.
Tedavi sürecine dair gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, kritik bir dönemece girildiğini belirterek uygun donör bulunması halinde mart ayında ameliyat olacağını açıklamıştı.
Cansever, son paylaşımda ise ilik nakli operasyonu geçireceğini duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti.
İlk olarak 29 Mart'ta yapılacağı belirtilen ilik naklinin 26 Mart tarihine alınmasının ardından Cansever'den beklenen haber gelmişti.
BAŞARIYLA GEÇTİ!
Cansever, ilik nakli operasyonunu başarıyla geçirmişti. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili müjdeli haberi menajeri Erhan Arı sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Uzun süredir sevenlerinin dualarını eksik etmediği Cansever'den gelen bu olumlu haber, hayranlarını sevince boğmuştu.
Arı, paylaşımında, "Cansever'in aylardır süren lösemi tedavisi, 26 Mart perşembe günü gerçekleşen ilik nakli operasyonu ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Tedavisi bir süre daha hastanede devam edecektir. Bu süreçte destek olan tüm sevenlerimize teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.
"5 HAFTA SONRA İLK DEFA DIŞARI ÇIKIYORUM"
Bir ay önce ilik nakli olan ve Almanya'da tedavisi devam eden Cansever'den hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Uzun zamandır hastanede tedavi gören ünlü sanatçı, 5 hafta sonra dışarı çıktı. Cansever, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak takipçilerine şu şekilde seslendi:
"Bugün hava çok güzel Almanya'da ve ilk defa dışarı çıkıyorum 5 hafta sonra. Bana dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yine görüşürüz. Dualarınızı eksik etmeyin."
"BU MÜCADELEYİ KAZANACAĞIMA YÜREKTEN İNANIYORUM"
Şarkıcı öte yandan kanser mücadelesini geçen günlerde de, "Bu hastalık beni yıldırmadı, yıldırmayacak. İnancımı ve umudumu hiç kaybetmedim. Kendimi güçlü hissediyorum ve bu mücadeleyi kazanacağıma yürekten inanıyorum." sözleriyle ortaya koymuştu.
"SAHNELERDE YENİDEN BULUŞACAĞIZ"
Ayrıca Cansever, "Dualarınızı eksik etmeyin, en kısa zamanda sahnelerde yeniden buluşacağız." ifadelerini kullanmıştı.
"ALLAH'IN ADIYLA VE SİZİN DUALARINIZLA İNŞALLAH"
Hastalığını ilk açıkladığında Cansever sevenlerinden dua isteyerek, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" demişti.
"SİZE MÜJDE VEREYİM"
Cansever kanseri yendiğini, "Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık" sözleriyle sevenlerine duyurmuştu.