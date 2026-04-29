  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Tüm Türkiye onu izdivaç programıyla tanımıştı! Hanife Gürdal aşkı buldu yeniden evleniyor...

Bir dönem izdivaç programlarının en çok konuşulan ismi olan Hanife Gürdal, özel hayatıyla yeniden gündemde. Geçmişte yaşadığı kısa süreli evliliğin ardından yeni bir aşka yelken açan Gürdal, sevgilisi Okan Kurt’tan aldığı evlilik teklifiyle mutluluğunu ilan etti.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzdivaç programlarıyla tanınarak geniş bir kitleye ulaşan Hanife Gürdal, özel hayatındaki gelişmelerle yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Daha önce fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile yaptığı evliliği kısa sürede sonlandıran Gürdal, boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulmuştu.

"Benim olan beni bulacaktır" sözleriyle yeni bir başlangıç yaptığını duyuran fenomen isim, aradığı aşkı sonunda buldu. Son dönemde Okan Kurt ile gözlerden uzak bir ilişki sürdüren Gürdal, aldığı evlilik teklifiyle büyük bir sürprize imza attı.

Sosyal medya hesabından o özel anları paylaşan Gürdal, esprili ifadeleriyle dikkat çekti. Yüzüğünü göstererek kamera karşısına geçen fenomen isim, "Ben evleniyorum haberiniz olsun" sözleriyle mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Gürdal'ın yeni hayatı şimdiden merak konusu oldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA