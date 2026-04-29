Tüm Türkiye onu izdivaç programıyla tanımıştı! Hanife Gürdal aşkı buldu yeniden evleniyor...

İzdivaç programlarıyla tanınarak geniş bir kitleye ulaşan Hanife Gürdal, özel hayatındaki gelişmelerle yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti.
Daha önce fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile yaptığı evliliği kısa sürede sonlandıran Gürdal, boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulmuştu.
Sosyal medya hesabından o özel anları paylaşan Gürdal, esprili ifadeleriyle dikkat çekti. Yüzüğünü göstererek kamera karşısına geçen fenomen isim, "Ben evleniyorum haberiniz olsun" sözleriyle mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Gürdal'ın yeni hayatı şimdiden merak konusu oldu.