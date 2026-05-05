Bülent Serttaş'tan imaj değişimi! Resmen gençleşti: 18 kiloya elveda dedi

Türk müziğinin güçlü sesi Bülent Serttaş, son dönemdeki fiziksel değişimiyle magazin gündeminden düşmüyor.
Sahne performansı, enerjisi ve sesiyle yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü verdiği kilolarla gündeme gelmişti.
Serttaş, kısa sürede yaşadığı bu dönüşümün perde arkasını tüm detaylarıyla anlatmıştı.
Serttaş, nasıl zayıfladığını anlatırken iğneye karşı mesafeli biri olduğunun özellikle altını çizerek "Zayıflama iğnesiyle... Ben iğneye karşıydım aslında. Bugüne kadar doğru dürüst iğne yaptırmadım. Hastalansam bile iğne yaptırmaya, antibiyotik kullanmaya karşı biriyim. Doğal yollarla tedavi etmeye çalışırım kedimi. Ama zayıflama iğnesiyle ilgili araştırmalar yaptım ve kullanmaya karar verdim. 3 ayda 18 kilo gitti. 3-4 kilo daha vermek istiyorum" demişti. Ünlü şarkıcı aynı zamanda her gün 1 saat yürüyüş yaptığını da açıklamıştı.
20 YAŞ BİRDEN DÜŞTÜ
3 ay gibi kısa bir sürede tam 18 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan ünlü isim, son olarak adeta 20 yaş gençleşmiş dedirten yeni imajıyla görenleri hayrete düşürdü. 61 yaşındaki sanatçı, sadece fiziksel olarak zayıflamakla kalmadı değiştirdiği giyim stiliyle de büyük beğeni topladı.
Siyahlar içindeki fit görüntüsü ve karizmatik duruşuyla zamana meydan okuyan Serttaş'ın bu değişimi, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.
Öte yandan uzmanlar, son dönemde sıkça konuşulan bu tür kilo verme yöntemlerinin her birey için uygun olmayabileceğine dikkat çekiyor. Bu tarz uygulamaların mutlaka doktor gözetiminde ve kişiye özel planlanması gerektiği vurgulanırken, kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.