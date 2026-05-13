Dominik'te korkunç kaza! Survivor yarışmacısı bacağını kaybetti

Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros'un Dominik Cumhuriyeti'nde yaşadığı ağır kaza, hem Yunanistan'da hem de uluslararası magazin basınında geniş yankı uyandırdı. Çekimlerden kalan boş zamanını değerlendirmek isteyen Floros'un denizde talihsiz bir olayla karşılaştığı öğrenildi.

Agios Dominikos bölgesinde zıpkınla balık avladığı sırada, yakınından geçen bir turist teknesinin çarpması sonucu yaralanan genç yarışmacıya yapım ekibi hızla müdahale etti ve Floros hastaneye kaldırıldı. Yunan basınında geniş yer bulan olayın ardından, sağlık durumuna ilişkin endişe verici detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI ANCAK DURUMU CİDDİ

Gelen son bilgilere göre, kazanın şiddeti nedeniyle Stavros Floros'un bir bacağının ampute edildiği açıklandı. Yunan televizyonlarına bağlanarak oğlunun durumu hakkında bilgi veren baba Floros, genç yarışmacının çok fazla kan kaybettiğini ve diğer bacağında da ciddi hasarlar meydana geldiğini doğruladı.

Yarışmanın yapım şirketi tarafından yapılan resmi açıklamada ise sporcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak tedavi sürecinin kritik bir aşamada olduğu vurgulandı.