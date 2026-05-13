Sinan Akçıl Milli Takım için marş yazdı! İlk kez duyuldu: Nakarat ortaya çıktı

A Milli Takımı'nın Dünya Kupası coşkusuna özel hazırlanan marşın ilk bölümü dinleyicilerle buluştu. Sinan Akçıl'ın paylaştığı nakarat sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan A Milli Takım için marş yapacağını söyleyen Akçıl; 'Türkler Geliyor' adını verdiği marşın hazır olduğunu, 14 Mayıs'ta 19.23'te yayınlanacağını söylemişti. "Türkiye devleti 1923'te kuruldu.
O yüzden böyle manidar bir saat seçtik" diyen sanatçı; yeni marşını ilk dinlettiği isimleri de açıklamıştı: "Ajda Pekkan ve Demet Akalın iki totemim, iki uğurum. İlk onlara dinlettim. Federasyonla gerekli izinleri aldık.
Klibiyle beraber yayınlayacağız. Buradan ilk kez açıklamış olayım." Milli takım için hazırladığı marş için oldukça heyecanlı olduğu görülen ünlü müzisyen, "Federasyonun tescillemesi önemli ama önemli olan halkımızın tescillemesi. Seven olur, sevmeyen olur ama ben statlarda çalındığını duyarsam çok mutlu olurum" diye konuşmuştu.
Amerika'da düzenlenecek organizasyonda milli takımı tribünden desteklemek istediğini de belirten ünlü şarkıcı, "İnşallah Amerika'ya gidip takımımızı destekleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Marşın sadece bir futbol şarkısı olmadığını söyleyen Sinan Akçıl, gelen bir yorumdan da söz etti:
"Bunu normal bir sözle, pop şarkısı da yapabilirsin ama artık olmaz. Çünkü bu artık Türkiye'nin şarkısı." demişti.
Ünlü şarkıcı Akçıl'ın bugün yazdığı marşın nakarat kısmı ortaya çıktı.
Ünlü sanatçının yazdığı marşın tam hali ise yarın yayınlanacak.