Tatlıses ailesinde sular durulmuyor! Torunundan dikkat çeken iddia

İbrahim Tatlıses ile ailesi arasında uzun süredir devam eden gerginlik, bu kez torunu Baran Tatlıses’in yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme taşındı. Baran Tatlıses, dedesi İbrahim Tatlıses hakkında dikkat çekici iddialar ortaya atarken, annesi ve kardeşi üzerinden tehdit edildiğini ileri sürdü.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile ailesi arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi. Hastaneden taburcu olmasının ardından vasiyetine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Tatlıses'in, mirasını devlete bırakacağını söylemesi tartışma yaratmıştı. Bu kez ise torunu Baran Tatlıses'in yönelttiği suçlamalar kamuoyunda yankı buldu.

Geçtiğimiz haftalarda ağır bir enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ve iyileştikten sonra bazı çocuklarını "alfabeden sildiğini" duyuran ünlü türkücüye, torunu Baran Tatlıses'ten "tehdit ve hakaret" suçlaması geldi.

DAİRELER, DÜKKANLAR, ARSALAR...

Ünlü türkücünün, Seyrantepe'de 32 daire 4 dükkan, Fikirtepe'de 4 daire, İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire, Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar, İzmir'de 5 lüks daire, Bodrum'da 12 villanın yanında bir de büyük bir arsasının olduğu iddia edilmişti.

"HAKARETE UĞRADIM"

Tatlıses'in bu sert çıkışlarının ardından torunu Baran Karakeçili, sosyal medya hesabı üzerinden şok bir iddiada bulundu.

Karakeçili, dedesi İbrahim Tatlıses tarafından kendisinin, annesinin ve kız kardeşinin tehdit edildiğini ileri sürdü. Paylaşımında, "Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bir zat aracılığıyla annem ve kız kardeşimle tehdit edildim, üstüne hakarete uğradım" ifadelerini kullandı.

YARGIYA TAŞIDI

Baran Tatlıses, yaşananları yargıya taşıyacağını belirtti. Elindeki delilleri avukatı aracılığıyla savcılığa sunacağını duyuran Keçili, "Avukatım delillerle birlikte gerekli yasal adımları konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

