  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Magazin SON DAKİKA: Örnek çift olarak gösteriliyordu! Ünlü çiftin 8 yıllık evliliği bitti: Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil boşandı

SON DAKİKA: Örnek çift olarak gösteriliyordu! Ünlü çiftin 8 yıllık evliliği bitti: Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil boşandı

Magazin dünyasında “örnek çift” olarak gösterilen Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun’un 8 yıllık evliliklerini sonlandırdığı iddiası gündeme damga vurdu. Marsel adında bir oğulları bulunan çiftin, ilişkilerini sessiz bir şekilde bitirdiği öne sürüldü. Haberin duyulmasıyla birlikte hayranları büyük şaşkınlık yaşarken, çiftle ilgili sosyal medyada art arda yorumlar yapıldı.

SABAH

Giriş Tarihi:

Cansu Tosun, kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında evlenmişti. Çift, 14 Temmuz 2020'de oğulları Marsel'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ancak magazin gündemine düşen son iddialara göre, ünlü çiftin 8 yıllık evliliklerini sonlandırdığı öğrenildi. Ayrılık haberi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, son dönemde art arda gelen ayrılık haberlerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Ünlü çift, pazartesi günü Gemlik Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Marcel adında bir oğulları bulunan ünlü çiftin ayrılık haberi, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Marsel'in velayati ise anne Cansu Tosun'a verildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA