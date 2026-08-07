Ülkü Hilal Çiftçi’nin ailesinde büyük kriz! Kader Çiftçi’den eşi Ünal Çiftçi hakkında flaş iddialar

ZİNA DAVASI DA AÇTI



Ancak geçtiğimiz günlerde anne Kader Çiftçi, mahkemeye başvurarak eşi Ünal Çiftçi'ye boşanma davası açtı. Kader Hanım dava dilekçesinde kocasını zina yapmakla suçladı. Kızlarının kazandığı parayı eşinin başka kadınlarla yediğini ve bu durumun aile ilişkilerini bozup huzurlarını kaçırdığını belirtti. Dava yakında görülecek. Öte yandan ünlü oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, 17 yaşındaki kızıyla aşk yaşadığını iddia ettiği rol arkadaşı Hakan Çelebi ve kızının bağlı olduğu menajerlik şirketi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, babası Ünal Çiftçi'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi. Ünal Çiftçi, henüz reşit olmayan kızının kendisinden onay alınmadan projelerde rol aldığını ileri sürdü. Baba Çiftçi ayrıca, kızının kendisinden 10 yaş büyük rol arkadaşı Hakan Çelebi ile sevgili olduğunu öne sürdü.

"RIZAMI KESİNLİKLE ALMAMIŞTIR"



Baba Ünal Çiftçi, şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım var. Kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında, oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkekle sevgili olduğunu gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum.