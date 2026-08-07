Ülkü Hilal Çiftçi’nin ailesinde büyük kriz! Kader Çiftçi’den eşi Ünal Çiftçi hakkında flaş iddialar

17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesinde boşanma süreciyle gündeme gelen bir kriz yaşandı. Anne Kader Çiftçi, eşi Ünal Çiftçi hakkında boşanma davası açtı. Çiftçi, mahkemeye sunduğu iddialarda eşinin kızının oyunculuk kariyerinden elde ettiği gelirlerle ilgili çeşitli suçlamalarda bulundu.
ÜÇ ÇOCUKLU AİLEDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME
Kader ve Ünal Çiftçi'nin evliliklerinden üç çocukları dünyaya geldi. Ailenin büyük kızı Ülkü Hilal Çiftçi, küçük yaşlarda oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekerek televizyon ve sinema dünyasına adım attı.
GENÇ OYUNCUNUN KARİYERİ HIZLA YÜKSELDİ
Ajansların ilgisini çeken Ülkü Hilal Çiftçi, kısa sürede birçok projede yer alarak adını duyurdu.
ZİNA DAVASI DA AÇTI
Ancak geçtiğimiz günlerde anne Kader Çiftçi, mahkemeye başvurarak eşi Ünal Çiftçi'ye boşanma davası açtı. Kader Hanım dava dilekçesinde kocasını zina yapmakla suçladı.
Kızlarının kazandığı parayı eşinin başka kadınlarla yediğini ve bu durumun aile ilişkilerini bozup huzurlarını kaçırdığını belirtti. Dava yakında görülecek.
Öte yandan ünlü oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, 17 yaşındaki kızıyla aşk yaşadığını iddia ettiği rol arkadaşı Hakan Çelebi ve kızının bağlı olduğu menajerlik şirketi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, babası Ünal Çiftçi'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi. Ünal Çiftçi, henüz reşit olmayan kızının kendisinden onay alınmadan projelerde rol aldığını ileri sürdü. Baba Çiftçi ayrıca, kızının kendisinden 10 yaş büyük rol arkadaşı Hakan Çelebi ile sevgili olduğunu öne sürdü.
"RIZAMI KESİNLİKLE ALMAMIŞTIR"
Baba Ünal Çiftçi, şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım var. Kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında, oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkekle sevgili olduğunu gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum.
Eşim Kader Çiftçi ile evliliğimiz devam etmektedir ancak kendisi bu duruma tepki göstermemektedir. Kızımın oyunculuk faaliyetleri için bizden onay alınması gerekirken menajerlik şirketi rızamı kesinlikle almamıştır. Bu gerekçeyle menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz ve kızımla reşit olmadığı hâlde sevgili boyutunda iletişimde olan set arkadaşı Hakan Çelebi'den şikâyetçiyim.