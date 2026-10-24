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23 EKİM MASTERCHEF NEDEN YOK? | MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef bu akşam var mı?

MasterChef yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’nin 23 Ekim 2026 Cuma akşamı yeni bölümünün ekrana gelmemesi izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın takipçileri, yeni bölümün yayın tarihini ve TV8’in güncel yayın akışını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? MasterChef bu akşam var mı? İşte merak edilen ayrıntılar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MasterChef Türkiye yeni bölüm tarihi, 23 Ekim Cuma akşamı yarışmanın ekranda olmamasıyla birlikte gündeme geldi. TV8 yayın akışında MasterChef'in yeni bölümünü göremeyen izleyiciler, programın neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün hangi gün ekrana geleceğini merak ediyor. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte TV8 yayın akışı ve MasterChef'in yeni bölümüne ilişkin merak edilenler...

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye, bu akşam TV8 ekranlarında yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Konuya dair kanal tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

MasterChef programının yeni bölümünün 24 Ekim 2026 Cumartesi akşamında yayınlanması bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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