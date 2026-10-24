23 EKİM MASTERCHEF NEDEN YOK? | MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef bu akşam var mı?

MasterChef Türkiye yeni bölüm tarihi, 23 Ekim Cuma akşamı yarışmanın ekranda olmamasıyla birlikte gündeme geldi. TV8 yayın akışında MasterChef'in yeni bölümünü göremeyen izleyiciler, programın neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün hangi gün ekrana geleceğini merak ediyor. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte TV8 yayın akışı ve MasterChef'in yeni bölümüne ilişkin merak edilenler...
MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?
MasterChef Türkiye, bu akşam TV8 ekranlarında yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Konuya dair kanal tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.
MASTERCHEF YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
MasterChef programının yeni bölümünün 24 Ekim 2026 Cumartesi akşamında yayınlanması bekleniyor.