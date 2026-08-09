Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası: Yaşadığımız tam bir menajer terörü!

"Eşimle aramızda bir tartışma yaşadık. Ardından ben evden ayrıldım. Sonrasında Gözde beni aradı ve 'çocuklar başka bir eve geçecek, siz de başka bir eve geçin' dedi. Ben de ona 'bu aile meselesi, siz karışmayın' dedim. Gözde eşimin de aklını çeldi, kızımın da. Beni ailemden, çocuklarımdan koparmak için bir sürü oyun oynadı.'

BİZİ DEVREDEN ÇIKARACAK!

Gözde Yılmaz'ın bunun yapmasındaki amacın ne olduğunu sorduğumda ise şunları söyledi: Ben bir babayım. Kızımı sektörün kirli yüzünden de korumak zorundayım. Gözde kızımı insan gibi değil ürün gibi görüyor. İstiyor ki kızım üzerinde tek hakimiyet onda olsun. Ben devrede olduğum için de istediği gibi yönetemiyordu kızımı. Kızıma reklam film teklifleri yağıyor ama Gözde bunları bize söylemiyordu bile. En son şirketler bana ulaştı öyle haberim oldu. Çok önemli bir dondurma firmasının teklifini iletmedi bile bize. Niye? Kızımın 18 yaşını doldurmasını bekliyor. Bizi devreden çıkarıp, Hilal'i istediği gibi yönetme derdine girdi. Eşime de uzaklaştırma kararı aldırarak beni engellemeye çalışıyorlar. Eşim ne bu sektörü bilir ne de işleyişi. Eşimi de kandırmışlar. Bir de avukat tutmuşlar, bana boşanma davası açsın diye.