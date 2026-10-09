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Haberler Magazin Melike Şahin anne oldu: Güzel şarkıcının oğluna verdiği isim merakla araştırılıyor

Melike Şahin anne oldu: Güzel şarkıcının oğluna verdiği isim merakla araştırılıyor

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, 2023 yılında hayatını birleştirdiği Sedat Arpalık ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Hamilelik pozlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcının bebeğini kucağına aldığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ

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Hit şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Melike Şahin'den müjdeli haber geldi. Hamilelik haberiyle sevenlerini heyecanlandıran ünlü şarkıcı, bebeğini kucağına aldı. Duyuldu Mu'nun haberine göre Şahin ve eşi Sedat Arpalık, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

ERKEK BEBEK BEKLİYORDU

2023 yılında uzun süredir birlikte olduğu Sedat Arpalık ile dünyaevine giren Melike Şahin, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Erkek bebek beklediği bilinen ünlü şarkıcının doğum haberi, sevenlerini sevince boğdu.

OĞULLARINA VERECEKLERİ İSİM MERAK KONUSU OLDU

İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Melike Şahin ve Sedat Arpalık'ın oğullarına hangi ismi vereceği ise henüz açıklanmadı. Ünlü çiftin bebeklerine vereceği isim, hayranları tarafından merakla bekleniyor.

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