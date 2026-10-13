Köy tarzı sandılar, fiyatını görünce şaşırdılar! Çağatay Ulusoy’un köy stili gündem oldu!

Ailesiyle baba ocağına giden Çağatay Ulusoy, yöresel tarzıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Doğal ve salaş görünümüyle dikkat çeken ünlü oyuncunun üzerindeki yeleğin fiyatı ise görenleri şaşkına çevirdi. İlk bakışta mütevazı bir parça gibi duran yeleğin değerinin ortaya çıkması, tarzına yönelik merakı daha da artırdı.