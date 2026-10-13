Köy tarzı sandılar, fiyatını görünce şaşırdılar! Çağatay Ulusoy’un köy stili gündem oldu!

Ailesiyle baba ocağına giden Çağatay Ulusoy, yöresel tarzıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Doğal ve salaş görünümüyle dikkat çeken ünlü oyuncunun üzerindeki yeleğin fiyatı ise görenleri şaşkına çevirdi. İlk bakışta mütevazı bir parça gibi duran yeleğin değerinin ortaya çıkması, tarzına yönelik merakı daha da artırdı.
Kamera arkasındaki yaşamında şaşaadan uzak durmayı seçen ve boş vakitlerinde doğayla iç içe kalıp balık tutmayı tercih eden Ulusoy, geçen günlerde ailesiyle birlikte çıktığı memleket seyahatiyle gündeme gelmişti. Baba ocağını ziyaret eden yakışıklı oyuncu, akrabaları ve hemşehrileriyle samimi pozlar vererek mütevazı halleriyle yine takdir toplamıştı.
YELEĞİN FİYATI ORTYA ÇIKTI
Ancak ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarda Ulusoy'un üzerindeki günlük ve oldukça sade görünen yelek, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
'DEDE YELEĞİ' 83 BİN TL!
İlk bakışta son derece sıradan zannedilen o yeleğin gerçek fiyatı ortaya çıkınca sosyal medya adeta çalkalandı. Gösterişten uzak stiliyle dikkat çeken başarılı oyuncunun giydiği yeleğin fiyatının tam 83 bin TL olduğu iddia edildi. Sade görünümün arkasındaki devasa rakamı duyan sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.