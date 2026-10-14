Parkede dev maç, sahada pembe mesaj! Gözler Cemre Baysel’de

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesi, 13'üncü yılında yeniden sahaya çıkıyor. Anadolu Efes ile Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi iş birliğinde düzenlenen projede, Bayern Münih karşılaşmasının hava atışını bu yıl oyuncu Cemre Baysel yapacak.
ANADOLU EFES, BAYERN MÜNİH'İ AĞIRLAYACAK
Evinde oynadığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, EuroLeague'in beşinci maç gününde Bayern Münih'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.
PEMBE TOP, CEMRE BAYSEL'İN ELLERİNDE HAVALANACAK
Anadolu Efes Spor Kulübü ile Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi iş birliğinde hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesi, bu yıl Bayern Münih karşılaşmasında gerçekleştirilecek. Projenin 13'üncü yılında sembolik hava atışını oyuncu Cemre Baysel yapacak.
ERKEN TANI FARKINDALIĞI SAHAYA TAŞINACAK
Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Pembe Top Sahada" projesi, her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu yıl da pembe topun sahaya çıkmasıyla meme kanserinde erken teşhisin önemine yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.
KARŞILAŞMA S SPORT VE S SPORT PLUS'TA
Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında oynanacak EuroLeague mücadelesi, 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.