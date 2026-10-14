Parkede dev maç, sahada pembe mesaj! Gözler Cemre Baysel’de

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesi, 13'üncü yılında yeniden sahaya çıkıyor. Anadolu Efes ile Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi iş birliğinde düzenlenen projede, Bayern Münih karşılaşmasının hava atışını bu yıl oyuncu Cemre Baysel yapacak.