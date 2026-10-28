Alina Boz’un annesi Olga Boz’dan isyan! Yıkım sırasında apartmanları hasar gördü

Olayın çocukların okuldan döndüğü saatlerde yaşandığına dikkat çeken Boz, çocukların yalnızca 10 dakika önce evlerine girmiş olmasının kendilerini olası bir tehlikeden koruduğunu belirtti. Bir sonraki paylaşımında ise yıkımın ardından ortaya çıkan hasara işaret ederek, "İnsan güvenliği bu kadar hafife alınmamalı" dedi.

Yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Olga Boz, yan binanın yıkımı sırasında yaşananları kayıt altına almak istediğini belirterek sorumlulara tepki gösterdi. Boz, paylaşımında, "Bu firmalara kim izin veriyor, kim denetliyor? İnsanların güvenliği bu kadar mı önemsiz?" ifadelerini kullandı.

MÜTEAHHİDİN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Yıkım sonrası yaşananlara ilişkin açıklamalarını sürdüren Olga Boz, müteahhidin kendilerine yönelik tavrına da tepki gösterdi. Boz, müteahhidin "Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz" dediğini öne sürerek, "Yani kimse ölmediyse sorun yok mu? Önlem almak için illa birinin ölmesi mi gerekiyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Basın mensuplarına da çağrıda bulunan Boz, yaşanan olayın gündeme taşınmasını istedi. İnsan güvenliğinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Boz, "Yaşadığımız ülkeye ve insanların güvenliğine hep birlikte sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE BİZİM EVİMİZ VE İNSAN EVİNE SAHİP ÇIKAR"

Olga Boz, konuya ilişkin son paylaşımında ise yaşanan sorunların "geçmiş olsun" denilerek geçiştirilemeyeceğini belirtti. Ülkeye duyduğu sevgiyi ve vatandaşların sorumluluklarını hatırlatan Boz, ihmallerin ve haksızlıkların görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

"Bugün başkasının başına gelen, yarın bizim kapımızı çalıyor" diyen Boz, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye bizim evimiz. Ve insan kendi evine sahip çıkar. Sevmek, her şeye göz yummak değildir."