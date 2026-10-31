Gizem Örge'den yürek yakan anne-baba itirafı! 'Beni tek eliyle büyüttü'

Milli voleybolcu Gizem Örge , katıldığı programda çocukluğuna ve ailesinin yaşadığı zorlu süreçlere ilişkin yürek burkan açıklamalarda bulundu. Anne ve babasının herhangi bir genetik rahatsızlıkları olmamasına rağmen yaşadıkları talihsiz olaylar sonucu engelli kaldıklarını anlatan başarılı libero, özellikle annesinin hayatını değiştiren kazanın perde arkasını ilk kez paylaştı. Annesinin iki kez beyin ameliyatı geçirdiğini ve kendisi henüz üç yaşındayken büyük zorluklarla mücadele ettiğini anlatan Örge'nin sözleri dinleyenleri duygulandırdı.

Gizem Örge, annesinin engelli kalmasına neden olan olayın son derece talihsiz bir şakayla başladığını açıkladı. Annesi sandalyeye oturmak üzereyken bir arkadaşının sandalyeyi altından çekmesi sonucu kafasını sert şekilde çarptı. Ağır darbe nedeniyle iki kez beyin ameliyatı geçirmek zorunda kalan annesinin yaşadığı zorlu süreci anlatan Örge, ikinci ameliyat sırasında henüz üç yaşında olduğunu söyledi. Başarılı voleybolcu, annesinin tüm güçlüklerine rağmen onu tek eliyle büyüttüğünü ifade ederek annesinin fedakârlığını dile getirdi.

BABASININ HAYATINI KARARTAN YANLIŞ İĞNE

Milli sporcu, babasının yaşadığı kalıcı engel durumunun ise çocukluk yıllarında meydana gelen çok büyük bir tıbbi hatadan kaynaklandığını açıkladı. Babasının küçük bir çocukken uzun süre düşürülemeyen şiddetli bir ateş ve havale nöbeti geçirdiğini belirten Örge, o kritik anlarda yapılan yanlış bir müdahalenin faturasının bir ömre mal olduğunu anlattı.

Sağ kolundan yapılan yanlış bir iğne sonucu babasının sağ kolunun ve sağ bacağının felç kaldığını söyleyen yıldız voleybolcu, ilerleyen zamanlarda bacağında bir miktar düzelme olduğunu ve şu an hafif sekerek de olsa desteksiz yürüyebildiğini, ancak sağ elinin bir daha hiçbir zaman açılmadığını sözlerine ekledi.