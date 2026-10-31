Gizem Örge'den yürek yakan anne-baba itirafı! 'Beni tek eliyle büyüttü'

Milli voleybolcu Gizem Örge, katıldığı programda çocukluğuna ve ailesinin yaşadığı zorlu süreçlere ilişkin yürek burkan açıklamalarda bulundu. Anne ve babasının herhangi bir genetik rahatsızlıkları olmamasına rağmen yaşadıkları talihsiz olaylar sonucu engelli kaldıklarını anlatan başarılı libero, özellikle annesinin hayatını değiştiren kazanın perde arkasını ilk kez paylaştı. Annesinin iki kez beyin ameliyatı geçirdiğini ve kendisi henüz üç yaşındayken büyük zorluklarla mücadele ettiğini anlatan Örge'nin sözleri dinleyenleri duygulandırdı.
ANNESİNİN HAYATINI DEĞİŞTİREN KAZA: BİR ŞAKA, İKİ BEYİN AMELİYATI
Gizem Örge, annesinin engelli kalmasına neden olan olayın son derece talihsiz bir şakayla başladığını açıkladı. Annesi sandalyeye oturmak üzereyken bir arkadaşının sandalyeyi altından çekmesi sonucu kafasını sert şekilde çarptı. Ağır darbe nedeniyle iki kez beyin ameliyatı geçirmek zorunda kalan annesinin yaşadığı zorlu süreci anlatan Örge, ikinci ameliyat sırasında henüz üç yaşında olduğunu söyledi. Başarılı voleybolcu, annesinin tüm güçlüklerine rağmen onu tek eliyle büyüttüğünü ifade ederek annesinin fedakârlığını dile getirdi.
BABASININ HAYATINI KARARTAN YANLIŞ İĞNE
Milli sporcu, babasının yaşadığı kalıcı engel durumunun ise çocukluk yıllarında meydana gelen çok büyük bir tıbbi hatadan kaynaklandığını açıkladı. Babasının küçük bir çocukken uzun süre düşürülemeyen şiddetli bir ateş ve havale nöbeti geçirdiğini belirten Örge, o kritik anlarda yapılan yanlış bir müdahalenin faturasının bir ömre mal olduğunu anlattı.
Sağ kolundan yapılan yanlış bir iğne sonucu babasının sağ kolunun ve sağ bacağının felç kaldığını söyleyen yıldız voleybolcu, ilerleyen zamanlarda bacağında bir miktar düzelme olduğunu ve şu an hafif sekerek de olsa desteksiz yürüyebildiğini, ancak sağ elinin bir daha hiçbir zaman açılmadığını sözlerine ekledi.
"ÖZEL OKULLARDA OKUMADIM AMA SEVGİYLE BÜYÜDÜM"
Ailesinin yaşadığı bu üst üste gelen büyük travmalara ve fiziksel zorluklara rağmen evlerindeki en büyük gücün her zaman "koşulsuz sevgi" olduğunu üstüne basarak belirten Gizem Örge, bu güçlü duruşuyla izleyenlerden büyük takdir topladı.Hayatta herkesin imkanlarının eşit olmadığını ve kendisinin de büyük bir zenginlik içinde büyümediğini açık yüreklilikle söyleyen milli yıldız, maddi olanaklardan ziyade manevi gücün önemine dikkat çekti.
Başarısını ailesinin ona sunduğu lüks imkanlara değil, onların verdiği o eşsiz sevgiye borçlu olduğunu dile getiren başarılı sporcu, hiçbir zaman özel okullarda okumadığını ifade etti.
Gizem Örge, tüm bu zorluklara rağmen sevgiyle harmanlanan bir evde büyümenin, bir kız çocuğunu dünyanın zirvesine taşıyabilecek yegane güç olduğunu tüm Türkiye'ye bir kez daha kanıtlamış oldu.