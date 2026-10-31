Makyajı kime yaptırdığına inanamayacaksınız! Hande Erçel'den yüzleri gülümseten paylaşım! Sosyal medyada beğeni yağdı

Sosyal medyada attığı her adımla gündem olmayı başaran Hande Erçel, bu kez minik yeğeni Aylin Mavi ile yaşadığı eğlenceli anlarla takipçilerinin karşısına çıktı.
Ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi'nin makyaj yapma isteğini geri çevirmeyen ünlü oyuncu, kendini minik yeğeninin hünerli ellerine teslim etti. Teyze-yeğen arasındaki sevimli anlar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, Erçel'in paylaşımı hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.
MİNİK MAVİ'DEN TEYZESİNE MAKYAJ SÜRPRİZİ!
Küçük Mavi'nin makyaj malzemelerini büyük bir ciddiyetle kullanarak teyzesine makyaj yaptığı anlar izleyenleri gülümsetti. Hande Erçel'in yeğenine eşlik ettiği ve keyifli anlar yaşadığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı. Teyze-yeğen arasındaki samimi ve sevgi dolu bağ, takipçilerin de dikkatinden kaçmadı.
SOSYAL MEDYADA 'YILIN TEYZESİ' İLAN EDİLDİ!
Yoğun iş temposuna rağmen ailesine vakit ayırmayı ihmal etmeyen Hande Erçel, bu paylaşımıyla hayranlarından bir kez daha tam not aldı. Mavi'nin makyaj konusundaki sevimli çabası ve ünlü oyuncunun sabırlı tavırları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Eğlenceli görüntüleri izleyen kullanıcılar, Erçel'i 'yılın teyzesi' ilan etti.