Makyajı kime yaptırdığına inanamayacaksınız! Hande Erçel'den yüzleri gülümseten paylaşım! Sosyal medyada beğeni yağdı

SOSYAL MEDYADA 'YILIN TEYZESİ' İLAN EDİLDİ!

Yoğun iş temposuna rağmen ailesine vakit ayırmayı ihmal etmeyen Hande Erçel, bu paylaşımıyla hayranlarından bir kez daha tam not aldı. Mavi'nin makyaj konusundaki sevimli çabası ve ünlü oyuncunun sabırlı tavırları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Eğlenceli görüntüleri izleyen kullanıcılar, Erçel'i 'yılın teyzesi' ilan etti.