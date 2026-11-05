SON DAKİKA: Konser dönüşü facia: Sinan Özen kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Sanatçının menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaza sonrası araçların fotoğraflarını paylaşan Hızır Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.

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