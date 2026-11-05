SON DAKİKA: Konser dönüşü facia: Sinan Özen kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberleri... Ünlü şarkıcı Sinan Özen, Tokat'taki konserinin ardından İstanbul'a dönüş yolunda otoyolda Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi.
ÜNLÜ SANATÇININ YANINDA KİM VARDI?
Kazada sanatçı ve aynı araçta bulunan kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu.
SİNAN ÖZEN'E NE OLDU?
3 Kasım'da Tokat'ta sahne alan Sinan Özen, konserin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Özen'in içinde bulunduğu araç, otoyolda Sakarya gişelerinde kazaya karıştı.
KARDEŞİ SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI!
Sanatçının menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaza sonrası araçların fotoğraflarını paylaşan Hızır Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.