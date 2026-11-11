2027'ye milyonluk merhaba! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklattı! Paraya para demeyecekler...

2027 sahnelerinde kim ne kadar alacak? İstanbul, Kıbrıs ve Afyon otellerini dolduracak ünlü isimlerin dudak uçuklatan sahne kaşeleri ifşa oldu. Milyonların döneceği o gecede en çok kazanan sürpriz isim kim oldu?
Posta Gazetesi'nin haberine göre yılbaşında sahneye çıkmaya hazırlanan sanatçıların alacakları ücretler belli oldu. Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta ayrı ayrı otellerde sahneye çıkacak.
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Üç sanatçı da 2 saatlik konser karşılığında 25'er milyon lira kazanacak. Böylece repertuarlarında 30 şarkı olan sanatçılar şarkı başına 830 bin TL almış olacak. Bir şarkının süresi ise 4-5 dakika...
İşte ünlü isimlerin sahne ücretleri...
Hakan Altun: 10 milyon TL (Afyon)
Hadise: 22 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)
Edis: 20 milyon TL (İstanbul)
Yıldız Tilbe: 22 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)
Hande Yener: 20 milyon TL (Kıbrıs)
Gülşen: 20 milyon TL (Kıbrıs)
Sibel Can: 15 milyon TL (Kıbrıs)
Candan Erçetin: 12 milyon 500 bin TL (Kıbrıs)
Erol Evgin: 5 milyon TL (Afyon)
Seda Sayan: 5 milyon TL (Afyon)
Özcan Deniz: 15 milyon TL (Kıbrıs)
İrem Derici: 3 milyon TL (Kıbrıs)
Linet: 6 milyon TL (İstanbul)
Simge: 5 milyon TL (Uşak)
Buray: 4 milyon TL (Kıbrıs)
Sıla Gençoğlu: 12 milyon 500 bin TL (Antalya)
Kenan Doğulu: 25 milyon TL (Kıbrıs)
Ebru Gündeş: 25 milyon TL (Kıbrıs)
Mahsun Kırmızıgül: 25 milyon TL (Kıbrıs)
Alişan: 5 milyon TL (Kıbrıs)
Aşkın Nur Yengi: 6 milyon TL (Antalya)
Berkay: 5 milyon TL (Kıbrıs)
Ferhat Göçer: 5 milyon TL (Antalya)
Derya Bedavacı: 6.5 milyon TL (Sapanca)
Emre Altuğ: 3 milyon TL (Antalya)
Gökhan Tepe: 3 milyon TL (Antalya)
Kibariye: 3 milyon TL (Kıbrıs)
Koray Avcı: 3 milyon TL (Kıbrıs)
Melek Mosso: 10 milyon TL (Kıbrıs)
Rober Hatemo: 3.5 milyon TL (İstanbul)
Serkan Kaya: 7.5 milyon TL (Kıbrıs)
Zeynep Bastık: 5 milyon TL (İstanbul)
Bülent Ersoy: 15 milyon TL (Batum)
Deniz Seki: 7 milyon 500 bin TL (Bursa)
Zara: 7 milyon 500 bin TL (Kıbrıs)
Bengü: 4 milyon TL (Antalya)
Deha: 6 milyon TL (İstanbul)
Funda Arar: 12 milyon 500 bin TL (İstanbul)
Derya Uluğ: 3.5 milyon TL (Kıbrıs)