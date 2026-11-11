7 ayda 25 kilo vermişti! Buse Terim diyete döndü: İşte 4 kilo verdiren kahvaltı tabağı

Fatih Terim'in kızı ve sosyal medya fenomeni Buse Terim, fit görünümüne kavuşmak için uyguladığı beslenme ve spor programıyla gündeme geldi. Kısa sürede 4 kilo verdiğini açıklayan Terim, sağlıklı yaşam rutininden kesitleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Ünlü ismin son olarak paylaştığı fit kahvaltı tabağı da sosyal medyada ilgi gördü.
BUSE TERİM'DEN 4 KİLO MÜJDESİ! FİT KAHVALTI TABAĞINI PAYLAŞTI
Fatih Terim'in kızı ve sosyal medya fenomeni Buse Terim, sağlıklı yaşam ve form tutma süreciyle gündeme gelmeye devam ediyor. Beslenme düzenine ve spora ağırlık veren Terim, kısa sürede 4 kilo verdiğini duyurdu. Instagram hesabından kahvaltı öğününü paylaşan ünlü isim, hem uyguladığı rutine hem de beslenme tercihine dair ipuçları verdi.
SAĞLIKLI KAHVALTI TABAĞI DİKKAT ÇEKTİ
Kahvaltı tabağını takipçilerinin beğenisine sunan Buse Terim, paylaşımına "Sağlıklı beslenmeye, spora, iyi protein almaya devam. -4 kg" notunu düştü.
Terim'in kahvaltı tabağında pul biberle lezzetlendirilmiş haşlanmış yumurta, hindi füme, çörek otlu avokado dilimleri, salatalık, çeri domates, maydanoz ve peynir çeşitleri yer aldı. Ünlü fenomen, öğününe meyve ve fıstık/fındık ezmesi eşliğinde hazırlanan mini ekmek dilimi ile reçel veya marmelat da ekledi. Yeşil sebze içeceği ise kahvaltının dikkat çeken tamamlayıcılarından biri oldu.
7 AYDA 25 KİLO VERMİŞTİ
Buse Terim'in kilo verme yolculuğu aslında yeni değil. Ünlü isim, geçmişte uyguladığı aralıklı oruç yöntemiyle 7 ayda 25 kilo vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Büyük değişimiyle uzun süre konuşulan Terim, elde ettiği sonucu korumak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürmek için beslenme düzenine ve egzersizlerine önem vermeye devam ediyor.