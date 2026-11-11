7 ayda 25 kilo vermişti! Buse Terim diyete döndü: İşte 4 kilo verdiren kahvaltı tabağı

Terim'in kahvaltı tabağında pul biberle lezzetlendirilmiş haşlanmış yumurta, hindi füme, çörek otlu avokado dilimleri, salatalık, çeri domates, maydanoz ve peynir çeşitleri yer aldı. Ünlü fenomen, öğününe meyve ve fıstık/fındık ezmesi eşliğinde hazırlanan mini ekmek dilimi ile reçel veya marmelat da ekledi. Yeşil sebze içeceği ise kahvaltının dikkat çeken tamamlayıcılarından biri oldu.