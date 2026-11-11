Barış Alper Yılmaz'ın yeni aşkı o isim mi? O paylaşım dikkat çekti

Galatasaray ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu kez özel hayatına ilişkin ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi. Yasaklı madde soruşturmasıyla adı anılan Yeşim Yeşilçimen'in, yıldız futbolcunun kendisine gönderdiği imzalı formayı sosyal medya hesabından paylaşması, ikili arasında aşk yaşandığı yönündeki söylentileri alevlendirdi.
BARIŞ ALPER YILMAZ VE YEŞİM YEŞİLÇİMEN ARASINDA AŞK İDDİASI
Tek bir paylaşımın ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girerken, imzalı formanın üzerindeki "Teşekkürler star" notu kullanıcıların dikkatini çekti. Bir futbolcunun imzalı forma göndermesi sıradan bir jest gibi görünse de bu not, ikili arasındaki ilişkinin sorgulanmasına neden oldu.
Ardından Barış Alper Yılmaz ile Yeşim Yeşilçimen'in aşk yaşadığı öne sürüldü. Ancak ikiliden iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN ADI DAHA ÖNCE DE AŞK İDDİALARINA KARIŞMIŞTI
Üstelik bu, Barış Alper Yılmaz'ın adının ilk kez bir aşk iddiasıyla gündeme gelmesi değil. Milli futbolcunun geçtiğimiz ay İrem Haznedar ile birlikte olduğu iddia edilmiş, daha önce de adı Şeyma Subaşı ile anılmıştı.
Galatasaray'a 2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan Barış Alper Yılmaz, kısa sürede hem sarı-kırmızılı takımın hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Ekim ayında Belçika maçında yerde kaldığı pozisyonla gelen tepkilerle de gündeme gelen milli futbolcunun sahadaki performansı kadar sosyal medya etkileşimleri de yakından takip ediliyor.
YEŞİM YEŞİLÇİMEN KİMDİR?
Yeşim Yeşilçimen, 1999 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Sanat, görsel iletişim ve yaratıcı üretim alanlarında çalışmalar gerçekleştiren Yeşilçimen, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdü.
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde lisans eğitimi alan Yeşilçimen, üniversite yıllarından itibaren farklı sanat disiplinlerinde üretim yaptı. Video, fotoğraf, performans ve yerleştirme gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştiren sanatçı, zaman içerisinde reklam ve kreatif sektörüne yöneldi.
Yeşilçimen, sanat çalışmalarının yanı sıra reklam kampanyaları, görsel konseptler ve yaratıcı projeler üzerinde de görev alıyor. Kendi yaratıcı şirketini yönettiğini belirten sanatçı, farklı sektörlerde sanat yönetmenliği ve kreatif direktörlük yapıyor.