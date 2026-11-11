Barış Alper Yılmaz'ın yeni aşkı o isim mi? O paylaşım dikkat çekti

Üstelik bu, Barış Alper Yılmaz'ın adının ilk kez bir aşk iddiasıyla gündeme gelmesi değil. Milli futbolcunun geçtiğimiz ay İrem Haznedar ile birlikte olduğu iddia edilmiş, daha önce de adı Şeyma Subaşı ile anılmıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN ADI DAHA ÖNCE DE AŞK İDDİALARINA KARIŞMIŞTI

Galatasaray'a 2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan Barış Alper Yılmaz, kısa sürede hem sarı-kırmızılı takımın hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Ekim ayında Belçika maçında yerde kaldığı pozisyonla gelen tepkilerle de gündeme gelen milli futbolcunun sahadaki performansı kadar sosyal medya etkileşimleri de yakından takip ediliyor.

YEŞİM YEŞİLÇİMEN KİMDİR?

Yeşim Yeşilçimen, 1999 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Sanat, görsel iletişim ve yaratıcı üretim alanlarında çalışmalar gerçekleştiren Yeşilçimen, eğitim hayatını İstanbul'da sürdürdü.

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde lisans eğitimi alan Yeşilçimen, üniversite yıllarından itibaren farklı sanat disiplinlerinde üretim yaptı. Video, fotoğraf, performans ve yerleştirme gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştiren sanatçı, zaman içerisinde reklam ve kreatif sektörüne yöneldi.

Yeşilçimen, sanat çalışmalarının yanı sıra reklam kampanyaları, görsel konseptler ve yaratıcı projeler üzerinde de görev alıyor. Kendi yaratıcı şirketini yönettiğini belirten sanatçı, farklı sektörlerde sanat yönetmenliği ve kreatif direktörlük yapıyor.