Melisa Döngel ve Lucas Torreira aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan o soruya cevap geldi: 'O benim...'

Melisa Döngel ve Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın aşk yaşadığı yönündeki iddialar magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyordu. Hakkındaki söylentilere sessizliğini bozan güzel oyuncu, verdiği yanıtla merak edilenleri açıklığa kavuşturdu. İşte Melisa Döngel'in o sözleri...
MELİSA DÖNGEL'DEN LUCAS TORREIRA AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın derbi karşılaşmasını tribünden takip eden Melisa Döngel, Lucas Torreira ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, yıldız futbolcuyla aralarında romantik bir ilişki olmadığını belirterek yalnızca arkadaş olduklarını söyledi.
"O BENİM BROM!"
Hakkında çıkan aşk haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Melisa Döngel, Torreira ile arasındaki bağı esprili bir dille anlattı. Ünlü oyuncu, "Lucas Torreira ile aramızda bir aşk yok. Biz sadece çok iyi arkadaşız. O benim brom!" diyerek iddialara son noktayı koydu.