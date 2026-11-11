Melisa Döngel ve Lucas Torreira aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncudan o soruya cevap geldi: "O benim..."

Galatasaray'ın derbi karşılaşmasını tribünden takip eden Melisa Döngel, Lucas Torreira ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, yıldız futbolcuyla aralarında romantik bir ilişki olmadığını belirterek yalnızca arkadaş olduklarını söyledi.

"O BENİM BROM!"

Hakkında çıkan aşk haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Melisa Döngel, Torreira ile arasındaki bağı esprili bir dille anlattı. Ünlü oyuncu, "Lucas Torreira ile aramızda bir aşk yok. Biz sadece çok iyi arkadaşız. O benim brom!" diyerek iddialara son noktayı koydu.