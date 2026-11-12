Padel kortunda Hande Erçel rüzgarı! Lüks saatinin fiyatı dudak uçuklattı: Hem kombinine hem de saatine yorumlar yağdı

Dubai'de padel heyecanı yaşayan Hande Erçel, sportif şıklığıyla göz kamaştırdı. Ünlü oyuncunun korttaki tarzı kadar bileğindeki lüks saat de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
DUBAİ'DE PADEL KORTUNA ÇIKTI
Her adımıyla gündem olan Hande Erçel, bu kez Dubai'den paylaştığı görüntülerle dikkatleri üzerine çekti. 32 yaşındaki oyuncu, dünyaca ünlü bir saat markasının ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası padel turnuvasına katıldı.
Raketini eline alarak kortta hünerlerini sergileyen Erçel, enerjisi ve neşeli tavırlarıyla organizasyonun ilgi odağı oldu. Keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
BİLEĞİNDEKİ SAATİN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI
Hande Erçel'in sportif şıklığını tamamlayan en dikkat çekici detay ise bileğindeki lüks saat oldu. Takvim'de yer alan habere göre, ünlü oyuncunun tercih ettiği ikonik saatin piyasa değerinin 2 milyon 400 bin TL olduğu öğrenildi. Milyonluk aksesuarıyla da adından söz ettiren Erçel'in paylaşımları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.