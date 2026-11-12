Padel kortunda Hande Erçel rüzgarı! Lüks saatinin fiyatı dudak uçuklattı: Hem kombinine hem de saatine yorumlar yağdı

BİLEĞİNDEKİ SAATİN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Hande Erçel'in sportif şıklığını tamamlayan en dikkat çekici detay ise bileğindeki lüks saat oldu. Takvim'de yer alan habere göre, ünlü oyuncunun tercih ettiği ikonik saatin piyasa değerinin 2 milyon 400 bin TL olduğu öğrenildi. Milyonluk aksesuarıyla da adından söz ettiren Erçel'in paylaşımları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.