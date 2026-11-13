Cemre Baysel kalbini o isme kaptırdı! Hayırlı olsun dileklerine dikkat çeken yanıt

Cemre Baysel cephesinde sürpriz aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncunun gönlünü milli futbolcuya kaptırdığı öne sürüldü. Peki, ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı konuşulan o isim kim? İşte gündem yaratan iddianın perde arkası...
CEMRE BAYSEL'İN ADI MİLLİ FUTBOLCUYLA ANILIYOR!
Son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Cemre Baysel'in bu ilişkisi uzun sürmemişti. Bölükbaşı'ndan ayrılığını yalnızca "Bitti" sözleriyle duyuran güzel oyuncunun adı şimdi ise Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Emirhan Topçu ile anılıyor. Bir dönem Derya Pınar Ak ile birliktelik yaşayan Topçu ile Baysel'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
AŞK İDDİALARINA CEMRE BAYSEL'DEN DİKKAT ÇEKEN YANIT!
Hakkındaki aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuşan Cemre Baysel, bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin milli futbolcuyla aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sorması üzerine ünlü oyuncu, "Bir şey olursa duyarsınız demiştim... Ne güzel duymuşsunuz işte..." ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin "Hayırlı olsun" dileklerine ise "Amin, çok teşekkür ediyorum. Kendisi şu an yanımda değil, çünkü Milli Takım'da kampta" yanıtını verdi. Baysel'in bu sözleri aşk iddialarını daha da güçlendirdi.