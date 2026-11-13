Haberler Magazin Cemre Baysel kalbini o isme kaptırdı! Hayırlı olsun dileklerine dikkat çeken yanıt Cemre Baysel kalbini o isme kaptırdı! Hayırlı olsun dileklerine dikkat çeken yanıt Ekranların sevilen oyuncusu Cemre Baysel, bu kez başarılı oyunculuğuyla değil özel hayatıyla gündeme geldi! Güzel oyuncunun milli futbolcuyla aşk yaşadığı iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Cemre Baysel'in kalbini çalan o ünlü futbolcu kim? İşte merak uyandıran aşk iddiasının detayları... HABER MERKEZİ









Cemre Baysel cephesinde sürpriz aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncunun gönlünü milli futbolcuya kaptırdığı öne sürüldü. Peki, ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı konuşulan o isim kim? İşte gündem yaratan iddianın perde arkası...

CEMRE BAYSEL'İN ADI MİLLİ FUTBOLCUYLA ANILIYOR! Son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Cemre Baysel'in bu ilişkisi uzun sürmemişti. Bölükbaşı'ndan ayrılığını yalnızca "Bitti" sözleriyle duyuran güzel oyuncunun adı şimdi ise Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Emirhan Topçu ile anılıyor. Bir dönem Derya Pınar Ak ile birliktelik yaşayan Topçu ile Baysel'in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.