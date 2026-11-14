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Haberler Magazin 750 bin TL'lik estetik yetmedi! Bandajları çıktı, yeni görüntüsü ortaya çıktı! Survivor Nagihan'ı görenler tanıyamadı

750 bin TL'lik estetik yetmedi! Bandajları çıktı, yeni görüntüsü ortaya çıktı! Survivor Nagihan'ı görenler tanıyamadı

Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere, boyun ve alt yüz germe ameliyatı sonrası son haliyle gündem oldu. Bandajları çözülen ve dikişleri alınan ünlü ismin değişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SABAH

Giriş Tarihi:

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunu ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışma sonrası da magazin gündemindeki yerini koruyor. Yarışmadaki performansıyla hafızalara kazınan ve "Parkurların Kraliçesi" olarak anılan Karadere, geçirdiği estetik operasyonlarla da dikkat çekmişti. Ünlü isim, bugüne kadar yaptırdığı işlemler için toplam 750 bin TL harcadığını açıklamıştı.

ESTETİK İTİRAFI

Yeniden estetik operasyon geçirdiğini duyuran Karadere, boyun germe ve alt yüz germe işlemi yaptırdığını açıklamıştı.

Ameliyat sonrası paylaştığı videoda heyecanını dile getiren Karadere, "Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe. Taburcu oldum dün akşam. Bugün de bandajlarımı yenilemeye geldim. Şöyle bir bakınca boynumun bebeksiliğine bakar mısınız? Sanat eseri gibi bir işlem ortaya çıktı. İnanılmaz heyecanlıyım. İlk 24 saat olmasına rağmen yüzümdeki şişlik bence çok az. Günler sonra Barbie gibi olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

SON HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

42 yaşındaki Nagihan Karadere, estetik operasyonunun ardından yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bandajları açılan ve dikişleri alınan ünlü yarışmacının yüzündeki değişim dikkat çekti.

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