750 bin TL'lik estetik yetmedi! Bandajları çıktı, yeni görüntüsü ortaya çıktı! Survivor Nagihan'ı görenler tanıyamadı

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunu ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere , yarışma sonrası da magazin gündemindeki yerini koruyor. Yarışmadaki performansıyla hafızalara kazınan ve "Parkurların Kraliçesi" olarak anılan Karadere, geçirdiği estetik operasyonlarla da dikkat çekmişti. Ünlü isim, bugüne kadar yaptırdığı işlemler için toplam 750 bin TL harcadığını açıklamıştı.

Ameliyat sonrası paylaştığı videoda heyecanını dile getiren Karadere, "Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe. Taburcu oldum dün akşam. Bugün de bandajlarımı yenilemeye geldim. Şöyle bir bakınca boynumun bebeksiliğine bakar mısınız? Sanat eseri gibi bir işlem ortaya çıktı. İnanılmaz heyecanlıyım. İlk 24 saat olmasına rağmen yüzümdeki şişlik bence çok az. Günler sonra Barbie gibi olacağım" ifadelerini kullanmıştı.