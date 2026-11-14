Haberler Magazin Hande Erçel davette göz kamaştırdı! Bir bakan bir daha baktı: Şıklığı ve ihtişamlı sosyal medyada çok konuşuldu Hande Erçel davette göz kamaştırdı! Bir bakan bir daha baktı: Şıklığı ve ihtişamlı sosyal medyada çok konuşuldu Güzelliği ve katıldığı özel davetlerle sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu kez Dubai'de boy gösterdi. Şıklığı ve ihtişamlı tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. HABER MERKEZİ









Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve kazancıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu kez katıldığı özel davetle adından söz ettirdi. Birçok markanın davetlerinde yer alan ünlü oyuncu, Vogue Arabia'nın Dubai'de ilk kez düzenlediği görkemli baloya katıldı. Erçel, gecedeki tarzıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Hande Erçel özel gece için siyahın güçlü ve asil duruşunu romantik çiçek desenleriyle buluşturan bir elbise tercih etti.