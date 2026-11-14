Hande Erçel davette göz kamaştırdı! Bir bakan bir daha baktı: Şıklığı ve ihtişamlı sosyal medyada çok konuşuldu

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve kazancıyla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu kez katıldığı özel davetle adından söz ettirdi. Birçok markanın davetlerinde yer alan ünlü oyuncu, Vogue Arabia'nın Dubai'de ilk kez düzenlediği görkemli baloya katıldı. Erçel, gecedeki tarzıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
Hande Erçel özel gece için siyahın güçlü ve asil duruşunu romantik çiçek desenleriyle buluşturan bir elbise tercih etti.
Baştan aşağı uzanan renkli çiçek motifleri elbiseye hareketli ve feminen bir hava katarken, omuzlardan kollara ve etek bölümüne uzanan siyah tüylü detaylar tasarımı çok daha iddialı bir noktaya taşıdı.
TAM NOT ALDI
Uzun ve geniş kesimli eteğiyle adeta bir sahne kostümünü andıran tasarım, zarafetle ihtişamı bir araya getiriyor. Erçel'in bu görüntüsü sosyal medyada tam not aldı.
Hande Erçel için sosyal medyada; 'Gösterişli ve ihtişamlı', 'Harika görünüyor', 'Çok ama çok güzel', 'İnanılmaz' gibi yorumlar yapıldı.