Muğla'da aşklarına 10 yıl sonra ikinci şansı verdiler! Ünlü sanatçı yeniden gelin oldu...

Aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya gelen ikili, ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Eski eşlerin bu kez aynı heyecanla nikah masasına oturması, dikkatleri üzerine çekti.

NİKAHIN EN ÖZEL ANI KIZLARINDAN GELDİ

Bodrum'da gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin yüzüklerini kızları Dafne taktı. Anne ve babasının yeniden hayatlarını birleştirdiği ana eşlik eden Dafne, törenin en duygusal anlarından birine imza attı.