Muğla'da aşklarına 10 yıl sonra ikinci şansı verdiler! Ünlü sanatçı yeniden gelin oldu...

2010 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlenen Zeynep Casalini ve Tahsin Berk, 2011 yılında kızları Dafne'yi kucaklarına aldı. Birlikte kurdukları ailelerini 2016 yılında noktalama kararı alan çift, boşanarak yollarını ayırdı.
Aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya gelen ikili, ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Eski eşlerin bu kez aynı heyecanla nikah masasına oturması, dikkatleri üzerine çekti.
NİKAHIN EN ÖZEL ANI KIZLARINDAN GELDİ
Bodrum'da gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin yüzüklerini kızları Dafne taktı. Anne ve babasının yeniden hayatlarını birleştirdiği ana eşlik eden Dafne, törenin en duygusal anlarından birine imza attı.
ZEYNEP CASALİNİ'DEN MUTLULUK PAYLAŞIMI
Nikah töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Casalini, kızıyla birlikte verdiği pozlara da yer verdi. Ünlü şarkıcının paylaşımına düştüğü "Anlatılmaz yaşanır" notu ise çiftin mutluluğunu gözler önüne serdi.
Yıllar önce sona eren evliliklerini yeniden başlayan bir hikâyeye dönüştüren çiftin Bodrum'daki nikahı, magazin gündeminin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.