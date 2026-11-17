Haberler Magazin Emirhan Topçu'dan aşk dolu paylaşım! Cemre Baysel'i o emojiyle paylaştı Emirhan Topçu'dan aşk dolu paylaşım! Cemre Baysel'i o emojiyle paylaştı Beşiktaşlı milli futbolcu Emirhan Topçu, sevgilisi Cemre Baysel’in fotoğrafını kırmızı kalp emojisiyle paylaşarak aşkını sosyal medyada bir kez daha ilan etti. HABER MERKEZİ









Oyuncu Cemre Baysel ile Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu'nun aşkı gündemdeki yerini koruyor. İlişkilerini geçtiğimiz günlerde doğrulayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da mutluluklarını gözler önüne seriyor. Emirhan Topçu ise sevgilisi Cemre Baysel'i ilk kez sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Birlikteliklerini doğrulayan Baysel, "Ben size bir şey olursa görürsünüz, duyarsınız demiştim. Ne güzel duymuşsunuz işte" demişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra Topçu da aşkını gizlememeye başladı.