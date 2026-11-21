2027 sahnelerinde kim ne kadar alacak? İstanbul , Kıbrıs ve Afyon otellerini dolduracak ünlü isimlerin dudak uçuklatan sahne kaşeleri ifşa oldu. Milyonların döneceği o gecede en çok kazanan sürpriz isim kim oldu?

Posta Gazetesi'nin haberine göre yılbaşında sahneye çıkmaya hazırlanan sanatçıların alacakları ücretler belli oldu. Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta ayrı ayrı otellerde sahneye çıkacak.

DAKİKALAR İÇİNDE SERVET KAZANACAKLAR!

Üç sanatçı da 2 saatlik konser karşılığında 25'er milyon lira kazanacak. Böylece repertuarlarında 30 şarkı olan sanatçılar şarkı başına 830 bin TL almış olacak. Bir şarkının süresi ise 4-5 dakika...