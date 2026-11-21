"Ay Tenli Kadın" şarkısıyla hafızalara kazınan Ufuk Beydemir, bu kez müzik kariyeriyle değil, baba olma heyecanı yaşadığı günlerde karşılaştığı zorlu gelişmeyle gündemde. Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile birlikteliğinden kız bebek bekleyen Beydemir, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin hastaneye kaldırıldığını açıklayarak takipçilerinden dua istemişti.
SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ! HASTANEDEN YENİ PAYLAŞIM GELDİ
Bebeğinin beklenenden erken dünyaya gelebileceğini duyuran ünlü şarkıcı, yaşanan gelişme üzerine konserini de ertelemek zorunda kalmıştı. Apar topar Hollanda'ya giden Beydemir, hastaneden yaptığı ilk açıklamada hem sevgilisinin hem de bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmiş, doktorların doğumu mümkün olduğunca ertelemeye çalıştığını söylemişti.
"25'İNCİ HAFTAYA GİRDİK, DOĞUMA KADAR BURADAYIZ"
Merakla beklenen yeni açıklama ise hastane odasından geldi. Sevgilisi Sharon Kovacs ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Ufuk Beydemir, gebeliğin 25'inci haftasına girdiklerini duyurdu.
ÜNLÜ ŞARKICI PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:
"25'inci haftaya girdik çok şükür. 1 haftadır hastanedeyiz ve doğuma kadar buradayız. Her geçen gün lehimize tabii ki ama gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için teşekkürler."
KIZINI KUCAĞINA ALMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU!
Ufuk Beydemir'in baba olacağı haberi ilk olarak ağustos ayında gündeme gelmişti. Bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaşarak müjdeli haberi veren şarkıcı, daha sonra kız babası olacağını da duyurmuştu.
Havalimanından yaptığı paylaşımda "Kızımı görmeye gidiyorum. Evet, kızımı" sözlerini kullanan Beydemir, baba olmanın heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı.
Ünlü şarkıcı, minik kızının odası için hazırlıklara da başlamış, bebeğini kucağına alacağı günü heyecanla beklediğini gösteren kareleri sosyal medya hesabından yayımlamıştı.
Şimdi ise Beydemir ve Kovacs çifti, kızlarına kavuşacakları günü hastanede bekliyor. Ünlü şarkıcının son paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda destek ve iyi dilek mesajı aldı.