ÜNLÜ ŞARKICI PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"25'inci haftaya girdik çok şükür. 1 haftadır hastanedeyiz ve doğuma kadar buradayız. Her geçen gün lehimize tabii ki ama gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için teşekkürler."