"Küçük bir set kazası. Son sahnede ayağım döndü. Ameliyat oldum arkadaşlar. Set kazaları olabilir."Sakatlığın ardından ameliyat olduğunu samimi bir dille paylaşan Boran Kuzum'un bu açıklaması, sosyal medyada ve hayranları arasında kısa sürede yankı buldu.

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