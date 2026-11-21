Başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Boran Kuzum, rol aldığı dizinin yurt dışındaki çekimleri sırasında yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.
Set sırasında ayağının döndüğünü ve ameliyat olmak zorunda kaldığını açıklayan oyuncu, sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri paylaştı. Kuzum'un yaşadığı sakatlığın ardından hayranları, ünlü oyuncunun son durumunu yakından takip etmeye başladı.
"AMELİYAT OLDUM"
Sağlık durumu merak edilen Boran Kuzum, yaptığı açıklamada ayağından sakatlandığını belirterek süreci şu sözlerle aktardı:
"Küçük bir set kazası. Son sahnede ayağım döndü. Ameliyat oldum arkadaşlar. Set kazaları olabilir."Sakatlığın ardından ameliyat olduğunu samimi bir dille paylaşan Boran Kuzum'un bu açıklaması, sosyal medyada ve hayranları arasında kısa sürede yankı buldu.