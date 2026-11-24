Fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bu kez mutfağından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Özenle hazırladığı sağlıklı öğünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Bürsin, hem tercih ettiği besinlerle hem de gönderisine eklediği notla ilgi odağı oldu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede hayranlarından beğeni topladı.
"THE BÜRSİN BOWL" GÜNDEM OLDU
Ünlü oyuncu, özenle hazırladığı sağlıklı yemeğini takipçilerinin beğenisine sundu.
Bürsin'in kendi adını taşıyan esprili ve iddialı "The Bürsin Bowl" ifadesiyle yayınladığı paylaşım, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.Kendi adını verdiği menüsüyle takipçilerinin beğenisini toplayan oyuncunun paylaşımı, hayranları arasında da kısa sürede konuşulmaya başlandı.