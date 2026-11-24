Fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bu kez mutfağından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Özenle hazırladığı sağlıklı öğünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Bürsin, hem tercih ettiği besinlerle hem de gönderisine eklediği notla ilgi odağı oldu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede hayranlarından beğeni topladı.