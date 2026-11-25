Başarılı oyuncu Hande Erçel, 33. yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı. Doğum günü kutlamasından özel anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, şıklığı ve enerjisiyle takipçilerinden tam not aldı. Erçel'in paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI!
Doğum günü kutlamasında Hande Erçel, siyah beyaz püsküllü elbisesi ve doğal tonlardaki makyajı görünümüyle öne çıktı. Erçel'in sade ama şık tarzı büyük ilgi gördü.
ÇİÇEKLİ TEMALI PASTA DİKKAT ÇEKTİ
Kutlama karelerinde yer alan çiçekli temadan oluşan pasta da gecenin öne çıkan detayları arasında yer aldı. Arkadaşlarıyla bir araya geldiği anları paylaşan Erçel'in gönderileri kısa sürede yoğun etkileşim aldı.
Hayranları, ünlü oyuncunun yayınladığı karelere "İyi ki doğdun" "Nice güzel senelere" yorumlarıyla doğum günü mesajları göndermeyi de ihmal etmedi.