Haberler Magazin Aşklarını şarkılara dökmüşlerdi! Sıla ve İlker Kaleli'nin 7 yıllık aşkı sona erdi! Aşklarını şarkılara dökmüşlerdi! Sıla ve İlker Kaleli'nin 7 yıllık aşkı sona erdi! Şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli'nin yaklaşık 7 yıldır devam eden ilişkisinde ayrılık yaşandığı öne sürüldü. Ünlü çiftin ayrılık öncesinde evlerini ayırdığı iddia edildi. İkilinin sessiz sedasız aldığı karar magazin gündemine damga vurdu. İşte detaylar... HABER MERKEZİ









Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Sıla ve İlker Kaleli cephesinden şaşırtan bir haber geldi. Yaklaşık 7 yıldır süren birliktelikleriyle dikkat çeken ikilinin ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırdığı öne sürüldü. Ayrılık kararından önce yaşanan gelişme ise gündeme bomba gibi düştü.

Şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli'nin 7 yıllık birlikteliklerini noktaladığı iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir ilişkilerinde sorun yaşayan çift, ayrılık kararı almadan önce evlerini ayırdı. Bir süre ayrı yaşadıkları belirtilen Sıla ve İlker Kaleli'nin daha sonra yollarını tamamen ayırdığı öne sürüldü. İkiliden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.