Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Sıla ve İlker Kaleli cephesinden şaşırtan bir haber geldi. Yaklaşık 7 yıldır süren birliktelikleriyle dikkat çeken ikilinin ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırdığı öne sürüldü. Ayrılık kararından önce yaşanan gelişme ise gündeme bomba gibi düştü.
Şarkıcı Sıla ve oyuncu İlker Kaleli'nin 7 yıllık birlikteliklerini noktaladığı iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir ilişkilerinde sorun yaşayan çift, ayrılık kararı almadan önce evlerini ayırdı.
Bir süre ayrı yaşadıkları belirtilen Sıla ve İlker Kaleli'nin daha sonra yollarını tamamen ayırdığı öne sürüldü. İkiliden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
BİRLİKTE ŞARKILAR YAPTILAR, ŞİİRLER YAZDILAR
Sıla ve İlker Kaleli, ilişkileri boyunca yalnızca aşklarıyla değil, birlikte ortaya koydukları sanatsal çalışmalarla da gündeme geldi. Birbirlerine şiirler yazan çift, "Metelik", "Mesela" ve "Kapkara" isimli şarkılarda birlikte çalıştı.
Aşklarını zaman zaman sosyal medya paylaşımlarına ve eserlerine yansıtan ikilinin ayrılık iddiası, hayranlarını şaşırttı. Yıllardır göz önünde yaşadıkları birlikteliğin sona erdiği yönündeki haber, magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi.