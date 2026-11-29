Ünlü şef Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki kriz mahkemeye taşındı. 2021 yılında resmi olarak boşanan çift, 2023'te de adliyelik olmuştu.

Demirbilek, evlilikleri boyunca eski eşinin hem kendisine hem de çocuğuna karşı ilgisiz davrandığını öne sürdü. Zanna'nın ihtiyaçlarını karşılamadığını iddia eden Demirbilek, nafakayı da her seferinde yalvararak alabildiğini anlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz yıllarda telefon yazışmaları sırasında kendisine hakaret edildiğini belirten Demirbilek, Zanna'nın "Çocuk hasta ve doktora götürmüyorsun. Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan" şeklinde attığı mesajları delil olarak gösterip suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.