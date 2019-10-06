Özgür ruhlu gelinlerin tarzı bohem

Rahat stili ile dikkat çeken bohem tarz gelinliklerde asimetrik kesimler, fırfırlar, volanlar, püsküller, romantik süslemeler ön planda yer alıyor

Düğün sezonu bitti diye düşünsek de aslında sonbahar da evlenmek için en çok tercih edilen mevsimler arasında. Düğün için serin bir havayı tercih eden çiftler Eylül ve Ekim aylarını çok seviyor. En büyük artısı ise gelinlerin son model gelinlikleri yakalama fırsatı. İşte sonbaharı bekleyen gelinlere 2020 model gelinlikler...



ASİMETRİK KESİMLER



Özgür ruhlu ve anı yaşayan gelin adaylarının tercihi olan bohem gelinlik modelleri 2020'de de ön planda. Birçok tarzın karışımı olan bohem, bir başka deyişle Boho Chic, 1960 yılında moda akımı haline geldi. Özgür ve rahat stili ile dikkat çeken bohem gelinlik modellerinde asimetrik kesimler, fırfırlar, volanlar, püsküller, romantik süslemeler ön planda yer alıyor. 2019-2020 gelinlik modellerinde kol detayları oldukça dikkat çekici. 1980'lerin feminen görünümünü oluşturan balon kol detaylar, romantik ve şık bir görünüm oluşturan statement kol detaylar, naif bir görüntü oluşturan trompet kol detaylar, rahat modellerde tercih edilen dantelli uzun kol detaylar 2020'de de dikkat çekiyor.



ZARAFETIN SIMGESI DANTEL



Zarifliğin simgesi olan dantel kumaşlar, 2020 gelinlik modellerinde de değerini hiç kaybetmeyen bir detay olarak kullanılmaya devam ediyor. Dantel kumaş bir çok şekilde kullanılabilme imkanına sahip olduğu için kullanım alanı da çok geniş. Vücudunu kusursuz göstermek isteyen gelin adayları için dantel ile hareket kazandırabilirsiniz. Düğün günü göz alıcı bir görünüme sahip olmak isteyen gelin adaylarının tercihi olan simli veya taş detaylı, ışıltılı gelinlik modelleri.



ÜÇ BOYUTLU ÇİÇEKLER



Daha çarpıcı model elde etmek isteyen gelin adaylarının tercihi olan 3 boyutlu çiçek işlemeleri 2020 gelinlik modellerinde ön planda yer alıyor. 3 boyutlu işlemeler ile gelinliğinize hem geleneksel hem de modern bir hava katabilirsiniz. Özellikle Retro ve vintage tarzlarda tercih edilen 3 boyutlu detaylar ile şık bir havaya bürünebilirsiniz.