10 yaşında iki kitap yazdı

Ailesiyle ABD'nin San Diego Kentinde yaşayan 10 yaşındaki Türk çocuğu Arden Pala, İngilizce yazdığı "Nuh'un Uçan Arabası'nın Maceraları- Türkiye'ye Seyahat" kitabı ile dünya çocuklarına ülkemizin tanıtımını yaptı.

Ailesiyle ABD'nin San Diego Kentinde yaşayan 10 yaşındaki Türk çocuğu Arden Pala, İngilizce yazdığı "Nuh'un Uçan Arabası'nın Maceraları- Türkiye'ye Seyahat" kitabı ile dünya çocuklarına ülkemizin tanıtımını yaptı. 5. Sınıf öğrencisi Arden Pala, ailesiyle geçen yıl Türkiye'de bulunduğunu, çok kapsamlı bir turla farklı kültür, tarihi doku ve turistik yerleri gezdiğini ve çok beğendiğini belirtti. Arden Pala'nın "Nuh'un Uçan Arabası'nın Maceraları- Çin'e Seyahat" ismini verdiği kitabında Çin'i yazdı. Pavel Goldaev'in hikayenin resimlerini çizdiği bu kitap amazon.com sitesinden 5 bin adet satıldı. Kitabın tüm geliri ise ABD'deki düşük gelirli öğrencilere aktarıldı.



GELİR ÇOCUKLARA



Yazmanın yanı sıra tiyatroda oyunculuk yapan Arden Pala, "İzmir'de yaşayan dedem emekli Emniyet Müdürü İdris Pala aracılığıyla bu kitabımın gelirini de Türkiye'deki yoksul çocuklara aktaracağım" şeklinde konutu.

MELİH DEMİRTAŞ