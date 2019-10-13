‘Zeytin herkes için hayattır’

Akhisar’da zeytin üretmenin herkese hayat verdiğini söyleyen Ayhan Sicimoğlu, “Zeytini tüketmek kaliteli yaşam demek, hayatın lezzeti demektir. 1 kilo zeytinyağı için 15 kilo zeytin sıkılıyor. Bu iş aşkla olur. Sadece para kazanmak için yapılmaz” diye konuştu

Ölümsüz ağaç olarak bilinen, tüm semavi dinlerde adı geçen zeytin, günümüzde ünlülerin de hayalleri arasında yer almaya başladı. Ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu, zeytin ve zeytinyağı üreten isimler arasına katıldı. Üstelik ünlü isim, bunun için zeytinin başkenti Akhisar'ı seçti. Ayhan Sicimoğlu ile birlikte zeytinin aşkla üretildiği Akhisar'da hasat yaptık. El ile ağaçlardan tek tek toplanan zeytinin soframıza uzanan yolcuğunu Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ve zeytinin en bilge isimlerinden Mustafa Alhat ile konuştuk.



Zeytin sizin için ne anlama geliyor?

Ayhan Sicimoğlu: Zeytin demek hayat demektir. Akhisar'da zeytin üretmek, zeytinyağı üretmek herkes için hayat demektir. Zeytin ve zeytinyağını tüketmek ise kaliteli hayat, hayatın lezzeti ve sağlığınızı korumak demektir. Bu lezzetin her evde olması gerekir. 1 kilo zeytinyağı için 15 kilo zeytin sıkılıyor. Bu iş aşkla olur. Para kazanmak için yapılmaz. Zeytin üreticileri zeytine baktığı zaman aşk duyar, tutkuyla yaklaşır.





EN İYİSİ ÜLKEMDE



Siz nasıl bu işe girdiniz?

Ayhan Sicimoğlu: Zeytin aslında tabiatın, Allah'ın insanlara hediyesidir. Biz de şanslı insanlarız. Ege, zeytin ve zeytinyağının dünyaya dağıldığı yerdir. Zeytinyağının iyisini yapmak benim yıllardır hayalimdi. İtalya'da, İspanya'da, Yunanistan'da zeytinyağı varken, bu zeytinyağının iyisini kendi ülkende yiyememek acıydı. Bunun önüne geçmek istiyorduk, şimdi en iyisini yapmaya çalışıyoruz.



Zeytinyağının iyi olduğunu nasıl anlarız?

Mustafa Alhat: Öncelikle acı zeytinyağı asitli ya da bozuk demek değildir. Yağ asitleri acı değil, ekşimtraktır. Dolayısıyla bozulan yağ acılaşmaz, ekşimeye başlar. Acılık hissi polifenol maddesinden gelir ve aslında bu, zeytinyağının iyi olduğunu gösterir. Eğer bir zeytinyağı boğazınızı yakıyorsa, dilinizin arkasında iğne batması gibi bir durum ortaya koyuyorsa, bu o zeytinyağının erken hasat olduğunu gösterir. Ve bozulmanın aksine bu zeytinyağı çok iyi korunuyor demektir. İyi zeytinyağı ağızda temizlik hissi uyandırır, eğer ağzımızda yağlanma hissettiriyorsa o yağ oksijenle fazla temas etmiş ve eskimiş demektir.



2650 YILLIK AĞAÇLAR VAR



Zeytin denilince akla Akhisar geliyor, nasıl oldu bu?

Alper Alhat: Burada 2650 yaşında zeytin ağaçları var. Yani bu toprakların kökeninde zeytin zaten vardı. Bugün Akhisar'da en çok yetiştirilen ürünümüz 448 bin dekar alan ile zeytindir. Son 10 yılda ekilenlerle birlikte zeytin ağacı sayımız 14 milyona ulaştı ve giderek artmaya devam ediyor. Zeytinin bakımı oldukça zor olmasına karşın Akhisarlı üretici ağacına sevdalandı. Evladı gibi baktı, ona aşkla bağlandı. Çünkü bu ağacın meyvesinin herkes için şifa olduğunu biliyordu. O yüzden evinden, ailesinden, eşinden, çocuğundan fedakarlık yaptı. Soğuktu, yağmurdu, fırtınaydı dinlemedi ve hep ağacının yanında oldu. Bu aşk, Akhisar'ı zeytin kenti yaptı.



HÜCRE YENİLEYİCİ MEYVE



Bu yıl hasat nasıl?

Alper Alhat: Geçen yıla oranla Akhisar'da mevsimsel nedenlerle rekolte düşük ama kalite çok yüksek. Diyebilirim ki son 10 yılın en kaliteli zeytini geliyor. Bu yüksek kaliteyle elde edeceğimiz zeytinyağıyla da zaten düşük rekolteyi kat kat aşarız. Burada önemli olan şu, üreticimiz her zeytin tanesini eliyle toprağa temas etmeden topluyor. Zeytin ve zeytinyağı sofralarımıza büyük emeklerle geliyor. Bu öyle bir meyve ve meyvesuyu ki insan sağlığıyla direkt ilgili. Hücreleri yeniler, kalbe, kolesterole iyi gelir, kemikleri güçlendirir, ülser başta olmak üzere birçok hastalığı önler. Ancak Türk halkı bunu yeterince tüketmiyor.



DEVLETTEN BEKLENTİMİZ POZİTİF AYRIMCILIK



Tüketim nasıl artar?

Alper Alhat: Zeytin üreten ülkeler arasında en az tüketim yapan ülke konumundayız. Yılda kişi başına 1,5 litre zeytinyağı tüketiyoruz. Bu olmaz. Vatandaşın bu konudaki duyarlılığını artırmak zorundayız. Okullarda, hastanelerde, tüm kamuda zeytin ve zeytinyağı kullanımı sağlanmalı. Farkındalık oluşturulmalı. Burada devletimizden de pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Eğer perakende satışlarda KDV yüzde 1'e indirilirse üretici fiyatı ile tüketici fiyatı yaklaşır ve kayıt dışı satışlar azalır. Türk halkının sağlıklı gıdaya daha uygun fiyatla ulaşması sağlanır.