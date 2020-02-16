Yurt dışında eğitimin parolası: Keşfet, yaşa, öğren

Hem ebeveynlerin hem gençlerin korkulu rüyası dil öğrenmek... Ancak yurt dışı eğitimi ile ilgili bazı yanlış bilgilerden kurtulduğunuzda öğrenirken değişik kültürler tanıyıp, deneyimlerinizle tüm hayatınıza yön verebilirsiniz.

Nirden fazla dil bilmek her zaman önemli ve kıymetliydi. Ancak globalleşen dünyada internet ağı ve iletişim olanaklarının artması ile artık önemli olmaktan öte bir ihtiyaç haline geldi. Okullarda öğrenilen yabancı dil yeterli olmuyor. Konuşmak ve yaşamak gerekiyor bunun farkında olan gençler ve ebeveynlerin en büyük hayalleri arasında yurt dışında dil eğitimi oluyor. Peki nedir bu yurt dışı dil okulu? Hangi ülkeyi tercih etmek gerekir? Bunun için ne kadar bütçe ayırmak gerekir? Okurken çalışma imkanı var mıdır gibi sorular hem ebeveynlerin hem de gençlerin kafasını en çok kurcalayan sorular arasında...

DİL BİLMEK GEREKMEZ

● Eğitim ne kadar sürer? Dil okulunun süresini siz seçebilirsiniz ister 2 hafta, ister 2 ay. Bu yüzden bu tamamen sizin yabancı dili ne kadar öğrenmek istediğinizle ve maddi durumunuza göre değişiklik gösterir. Böylece maddi durumunuza uygun dil okulu ve vize alabileceğiniz bir ülkede eğitim alabilirsiniz.

● İngilizce seviyesi önemli mi? Çok iyi bir İngilizceye ihtiyacınız yok. Zaten sizin oraya gitme amacınız dil öğrenmek. Bu yüzden İngilizceniz hangi seviyede olursa olsun, sizin seviyenize uygun sınıflarda eğitim alırsınız. İngilizceniz iyi olsaydı zaten gitmek gibi bir düşünce fikriniz olmazdı. Bu yüzden bu yanlış fikirden arının. İngilizcenizin başlangıç seviyesinde olması bile dil okuluna gitmek için yeterlidir.

● Okul dışında ne yapabilirim? Dersler genelde sabah 9'dan öğlen 1'e kadar sürer. Günün diğer kısmında etkinliklerine katılabilir ve yabancı dil pratiği yapabilirsiniz. Bu vaktinizi evde ders çalışarak veya görmediğiniz yerleri keşfedebilirsiniz. PRATİK EĞİTİM

● Okulda eğitim nasıl? Okuldaki eğitimlerde ve derslerde oyun, film ve birçok eğlenceli uyguluma kullanılmaktadır. Saatlerce süren, ezbere dayalı ve sadece teorik işlenen dersler yerine daha çok pratik yapmanız ve kolayca öğrenmeniz için ilgi alanınıza göre dil öğretilmeye odaklanılır. Yani aslında dil okulu sadece eğitim için değil seyahat, tatil, yeni arkadaşlar edinme ve dili yaşayarak öğrenme gibi birçok imkan sunuyor.



Hangi ülkeyi seçmeli?

İNGİLTERE: 'İngilizce' dendiğinde ilk akla gelen ülke İngiltere'dir. İngiltere'nin ülkemize ortalama 4 saat uçuş mesafesinde olması özellikle ilk kez yurt dışı çıkışı yapacak öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilme sebebidir.

AMERİKA: Amerika dil eğitim programlarında en çok tercih edilen ülkeler arasında gelir. Amerika'nın güçlü bir eğitim sistemi vardır. Okulların hemen hemen hepsi öğrenci mutluluğu ve gelişimi merkezli eğitim verir. Amerika'da çok fazla dil okulu vardır. Her bütçe ve hedef için uygun bir dil okulu karşınıza çıkacaktır. TOEFL Amerikan eğitim sisteminin sınavı olduğu için, TOEFL sınav hazırlık programlarında da öncelikli tercih edilen ülkedir.

KANADA: Milliyet çeşitliliğinin en fazla görüldüğü ülkedir. Ülkede konuşulan iki resmi dil vardır. İngilizce ve Fransızca. Kanada'da dil eğitimi planlayan öğrenciler İngilizce'nin yoğun konuşulduğu Toronto ve Vancouver'ı tercih eder. Toronto iklimi soğuk bir şehirken Vancouver'ın iklimi yumuşaktır.

İRLANDA: Doğal güzellikleriyle harika bir şehirdir. İngiltere vizesi alarak giriş sağlanır. Türk öğrencilerin İrlanda'yı sevmelerinin en önemli nedenlerinden biri insanlarının çok sıcakkanlı, cana yakın ve misafirperver olmasıdır. İrlanda dil eğitimi esnasında öğrencilere part-time yasal çalımsa izni veren bir ülkedir.

MALTA: Malta konum olarak İtalya'nın altında bulunur. Malta'da toplamda 52 tane dil okulu bulunur. Çok tercih edilmesinin en önemli nedeni ülkemize yakın olması, Akdeniz iklime sahip olması, İnsanların sıcakkanlı olması, yaşam ve eğitim maliyetlerinin diğer ülkere kıyasla çok daha ekonomik olması ve konuşulan ve öğrenilen dilin İngiliz İngilizcesi olmasıdır.