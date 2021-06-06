Katarakt ameliyatlarında torik göz içi mercek dönemi

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, gelişen teknolojiyle birlikte katarakt ameliyatı yapılırken miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarının da tedavi edilebildiğini söyledi.

Bir süre öncesine kadar mevcut merceklerle katarakt ameliyatında yalnızca miyopi ve hipermetropi gibi kırma kusurlarının tedavisinin yapılabildiğini belirten Op. Dr. Takeş, astigmat rahatsızlığı bulunanların o dönemde gözlük kullanmaya devam ettiğini söyledi. Son yıllarda kullanımı artan torik göz içi merceği ile birlikte Astigmat'ın da tedavisinin yapılabildiğini kaydeden Op. Dr. Takeş, "Günümüz katarakt cerrahisinde teknoloji hızla artıyor. Bununla birlikte hastaların da beklentileri yükseldi. Torik göz içi merceği ile birlikte miyopi, hipermetropi ve astigmat rahatsızlıklarının tedavisini büyük bir başarıyla gerçekleştiriyoruz. Yani hastalar hem katarakttan hem de göz kırma kusurlarından aynı anda kurtuluyor" dedi.

AĞRI HİSSETMEDEN HIZLA İYİLEŞİYOR

DR. Takeş, katarakt cerrahisinde torik göz içi mercekleri ile ilgili geçmişte bir tez yayınladığını da anlattı. Takeş, "Katarakt operasyonu tek göz için 10 dakika kadar sürüyor. İhtiyaç varsa 1 hafta sonra diğer göze de uygulanabiliyor. Hastalar ağrı sızı hissetmiyor. Hızlı bir iyileşme periyoduna giriyor. Ertesi gün günlük yaşamına dönebiliyor" dedi