Hollywood’un makyözü Uğur Arslan Sultan’s Derm’de

İzmirli iş kadını Sultan Bozkurt tarafından geçtiğimiz Şubat ayında kurulan Sultan's Derm Estetik ve Güzellik Merkezi önemli bir misafire ev sahipliği yaptı. Sultan's Derm Estetik ve Güzellik Merkezi, ünlülerin kaş prensi olarak tanınan, 2009 yılında Türkiye'de Make-Up Artist seçilen ve Amerika'da Hollywood yıldızları önünde boy gösteren ünlü Make-Up Artist Uğur Arslan'ı konuk etti.

YILLARINI VERDİ

Aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen eğitmenlerinden olan Arslan, Sultan's Derm Estetik ve Güzellik Merkezi'nin ziyaretçilerine kalıcı makyaj ve micro blading yani kaş dizaynı işlemi yaptı. "24 senedir sektörün içerisindeyim" diyerek sözlerine başlayan ünlü makyaj sanatçısı Arslan, "Hem make-up artist hem de uluslararası eğitmenim. Uğur Arslan kozmetik markasının sahibiyim. Türkiye ve Avrupa'nın birçok yerinde şubelerim ve iş birliği yaptığım noktalar var. Bir çok ödüllerimde mevcut. Türkiye'yi Hollywood'da temsil eden tek makyaj sanatçısı da benim" diyerek kendini tanıttı. "

DESTEĞE GELDİM"

İzmir'i sık ziyarette bulunduğunu söyleyen Arslan, "Ben İzmir'i çok seviyorum. İzmir insanının bende yeri çok ayrı. Sürekli olarak çeşitli çalışmalar için ziyaret ettiğim bir şehir. Sultan's Derm Estetik ve Güzellik Merkezi'ne ilk defa geliyorum. Bugün birlikte çalışacağız. Sultan Hanım da burayı yeni açmış. Destek olmak lazım. Bugün çok keyifli geçecek" diye konuştu.

İŞBİRLİĞİNE DEVAM

Uğur Arslan'ın Sultan's Derm Estetik ve Güzellik Merkezi ziyaret etmesinden büyük bir sevinç duyduğunu söyleyen Sultan Bozkurt ise, " Uğur Bey, Amerika'da Hollywood yıldızları ile çalışan, Türkiye'nin en önemli makyaj sanatçılarının başında geliyor. Bizleri bugün onurlandırdığı için çok mutluyuz. İşbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Daha önce de dediğim gibi biz İzmir'in en büyük güzellik merkezlerinden olacağız. Bunun oluşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR