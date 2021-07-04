Nirvana Suits’e yatırımcı ilgisi

Ulukent'te yapımı devam eden Nirvana Suits'in satış ofisinde gerçekleştirilen lansmanda, inşaat sektörü temsilcileri ve konut almak isteyen yatırımcılar bir araya geldi.

Erdemark İnşaat adına Katal İnşaat, Gülsel İnşaat ve Alaattin Cengiz ortaklığında yapımı devam eden konutlar hakkında bilgi veren proje ortaklarından Müteahhit Zeki Yüksel, lansmana özel fiyatlar sunduklarını dile getirdi.

DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR

Zeki Yüksel şöyle devam etti: Egekent metro durağına, çevre yoluna çok yakın, Karşıyaka 15 dakika mesafede bulunan projemiz toplam 3 blok ve 105 daireden oluşacak. Aile konseptine sahip olduğu için 1+1 bulunmayan projemizde 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri yer alacak. Her dairenin kapalı bir otoparkı var. Projede yüzme havuzu, fitness salonu, çocuk oyun alanları da yer alıyor.

Evlerde 1. sınıf kaliteli malzeme kullanıyoruz. Bir diğer önemli konu ise zemin kaya olduğu için depreme dayanıklı ve sağlam bir bölgede yer alıyor ve deprem yönetmeliklerine de uygun şekilde inşa edildi. Toplam 50 milyon liralık bir yatırım maliyetine sahip Nirvana Suits'te anahtar teslim tarihini Mayıs 2022 olarak planlıyoruz. Daire satın almak isteyenlere yüzde 50 peşin yüzde 50 taksitle ödeme, yüzde 70'e varan kredi imkanı ve anlaşmalı bankalarla özel faiz oranları gibi seçenekler de sunuyoruz"