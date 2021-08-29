Dünya gelinlik damatlık sektörü Çeşme’de buluşuyor

WEDDING STYLE AWARDS SEPTEMBER ÇESME'DE BASLIYOR

Türk Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim sektörünün en değerli üreticileri ile ABD, Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, Bulgaristan, Kosova, İtalya, İspanya, İsveç, Arnavutluk, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Kazakistan, Filistin, Ürdün, Mısır, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 25 ülkeden yüzlerce ziyaretçinin katılacağı Wedding Style Awards September 18-19 Eylül 2021 tarihinde Çeşme Altınyunus Otel'de gerçekleştirilecek. Onlarca ülkeden gelen dünyanın en önemli alıcı ve ara toptancı şirketleri çok önemli bir ticari hacim yaratacak.

SEZONUN İLK ETKİNLİĞİ

Yaşanan pandemi ile birlikte daralan piyasalara nefes olacak olan Wedding Style Awards September, bu özelliği ile pandemi kısıtlamarının ardından Türkiye'de sezonun ilk etkinliği olacak. Exlusive solo defileler, 15 parçadan oluşan kapsül koleksiyon solo defileler ve her tarzın güzel bir çeşitlemesini sunan karma defilelerle modanın ruhu Wedding Style Awards September ile yeniden canlanacak. 2022 sezonunun ilk ve en seçkin moda etkinliğiyle, yeni sezona merhaba derken, Çeşme Altınyunus Otel'de Wedding Style Awards September 18-19 Eylül'de Türk düğün modasının parlayışına öncülük yapmış olacak

ÜNLÜ MANKENLER PODYUMA ÇIKIYOR

18-19 Eylül tarihindeki etkinlik kapsamında firmalar ve dünyanın dört bir yanından gelen alıcılar ekspozisyon ziyaret alanında 10:00-17:30 saatleri arasında iş görüşmelerini gerçekleştirecek. Saat 19:30 - 20:00 arası karma defilelerin ardından, kapsül defilelerde 20:15 de yapılacak. Saat 21:30- 22:00 arasında da solo defilerle ünlü mankenler 2022 modasını podyuma taşıyacak.

2022 ÖN KOLEKSİYONLARI PODYUMDA SERGİLENECEK

KOREOGRAF Serkan Duman ve Gökhan Duman kardeşlerin sunumuyla solo, kapsül ve karma defileler, birbirinden başarılı modellerle muhteşem bir 2022 vizyonu sunacak. Türkiye'nin önde gelen gelinlik, damatlık ve abiye giyim üreticilerinden Maxra Govana, Madam Burcu, İğne İplik, Nazarel Moda, Gültekin Ataseven, Tahsin Acar, Nova Bella, Güzelyalı, Fevziye Moda, İnvidia- Xlusive Abiye, Mambo Couture, GZN, Mascullini Cerimonia, Valeria Wedding, Rinelli Uomo, SeBa Moda, Pierre Cardin, Maxima Sposa, İrem Sposa, Janroz, Eris Moda, Fabbian Sposa, Perla Gelinlik, Çırağan Couture, Piero Galtero, Efla Moda, Elizi & Poem Gelinlik, Başoğlu Moda, Aleyna Moda, Lady Fiore, Ganador 2022 yılının ilk koleksiyonları, Türkiye'nin en yeni modelleri, göz alıcı tasarımlarıyla ile podyuma taşınacak.

'TÜRK MARKALARINI DÜNYAYA TASIYORUZ'



TÜRK gelinlik damatlık abiye sektörünün dünyaya açılan penceresi WEDDİNG Style dergisi editörü ve imtiyaz sahibi iş insanı Nalan Oğuz, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri etkinlik için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

OĞUZ, "Pandemi nedeniyle zorlu koşullarda mücadele eden sektör için, çözüm ortaklarımızla elimizi taşın altına soktuk. Bunun için çok mutluyuz. 30'u aşkın firma dünyaya kendi markalarını tanıtacak. Bu şekilde hem iç piyasa hem de ihracatta büyük bir atılıma imza atacağız. Türk markalarını dünyaya taşıyoruz ve muhteşem bir organizasyona imza atarak ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ise yurt dışında da etkinliklerle gücümüzü göstererek, sektörün sesi ve vizyonu olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.