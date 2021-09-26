‘Annemizin yaptığı gibi’ tarhana

Orta Asya'dan günümüze kadar uzanan köklü bir tarihe sahip Türk mutfağının vazgeçilmez gıdalarından tarhananın yöresel olarak farklı şekillerde üretilmesi, saklanması ve tüketilmesi, Türk mutfak kültürünün zenginliğini gösterir. Tarhana faydaları, besleyici ve enerji verici yönleri ile uzun süre önce Türk toplumunun kültürel hayatına girmiştir.

HAVASI ÇOK UYGUN

Kütahya bölgesinde 60 yıldır kullanılan ekşi mayayı bulunca bu sevdanın başladığını anlatıyor Tombul Katkısız Ev Tarhanası kurucusu Kemal Çeltik. Çeltik, "Bu ismi tercih etmemin iki nedeni vardı. Birincisi kulağa sevimli gelmesi, diğeri ise hafızalarda kalması" dedi. Tarhana üretimi için en ideal kuru havanın olduğu yer bulunuyor. Doğal ortamlarda yılda 350 ton tarhana yapıyorlar. Tüm Türkiye'ye dağıtım yapıyor ve Türkiye çapında 19 bayisi bulunuyor. Kemal Çeltik, Türkiye'de üretilen tarhananın yarısının kendilerinin olduğunu aktardı. Anadolu'nun en köklü ve değişmez lezzetlerinden olan tarhanayı sadece geleneksel köy çorbası olmaktan ziyade, şehirde yaşamlarını sürdüren geniş kitlelere tanıtan, sevdiren ve günlük yaşamlarının en doğal ve tabii çorbalarından biri haline getiren Tombul Tarhana sahibi Kemal Çeltik, "Annelerimizin yöntemleriyle ev tipi tarhana üretiyoruz. Türkiye'de organik sertifikalı bebek tarhanası üreten ilk firmayız. 6 aydan sonra anne sütünden ayrılan çocukların rahat gelişmeleri adına bitkisel yöntemlerle bebek tarhanası üretiyoruz" diyor. Son söz; Başarı, içindeki potansiyeli en iyi şekilde işleyip üstün sonuçlara çevirmektir. Büyüklük, kendi hayatından taşıp, dünya ve insanlığa katkıda bulunmaktır.



TAŞ DEĞİRMENDE ÖĞÜTÜLÜYOR

KEMAL Çeltik, "Yılda 6 ay üretim yapıyoruz. Tarhanamızı mevsiminde yetişen taze sebzelerden üretiyoruz. Taze kırmızı kapya biber, tam buğday unu olacak, kese yoğurdu, özel mandıralara kendilerine özel üretim yaptırıyoruz. Deniz tuzu kullanıyoruz, sıcak ve kuru havada doğal kurutma yapılıyor. Tarhanaya lezzetini veren nane ise Tavşanlı'ya has bir tür su nanesi. Taş değirmenlerde öğütüyoruz. TSE, ISO ve HACCP gibi üretim ve gıda güvenliği sertifikalarını da almış olan firmamız tamamen doğal yöntemler ile üretimini sürdürüyor" dedi. Tombul Tarhana yurt dışına da gidiyor.