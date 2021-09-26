Et ve balıkta enfes tatlar ‘Sakız Alsancak’ta

İzmir Kordon'da deniz kenarında eşsiz lezzetler eşliğinde gün batımını doyasıya yaşamak için etin, balığın Ege ve Akdeniz mutfağının buluşma noktası Sakız Alsancak Restoran. Pasaport iskelesinin karşısında deniz ve tarihin buluştuğu en özel noktada, tarihi binadaki değişik ve sımsıcak atmosferi içinde, hem lezzetli hem keyifli dakikalar geçirebileceğiniz, dostlarınızı ağırlayabileceğiniz ayrıcalıklı bir mekan Sakız Alsancak Restoran... Sıcacık ortama sahip mekanda, özel müzikler eşliğinde özel lezzetlerle keyifli bir öğlen ve akşam geçirebilirsiniz.

TECRÜBE VE BİRİKİMİN ADI

Tarihi binasında sizi Ege, Akdeniz ve Girit mutfağının örnekleri ve yarım asırlık Yayla Kasabı tecrübesi ile etin en özel çeşitleriyle sizi lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Sakız Alsancak Restoran'da damak lezzeti önce size değişik görünecek ama tadınca bir o kadar tanıdık tatların bulunduğu menülerden oluşmakta. Harikulade menüler, en özel et çeşitleri, balık, ızgara, muhteşem zeytinyağlılar ve çok daha fazlası ve her anınızda İzmir'in güzelliği... Bu lezzetlerin arkasında yılların birikim ve 1968'den itibaren İzmir'de kasap denilince akla gelen Yayla Kasabı tecrübesi bulunuyor. 1993 yılında vejetaryen restoran olarak sağlıklı beslenme düşüncesi ile kurulmuş Sakız Alsancak Restoran daha sonra İzmir'de Ege bölgesine hitap edecek bir mutfağın olmadığını keşfederek Sakız Alsancak Restoran'ı açmış. Yöreye özgü yemeklerin yapıldığı, şehrin merkezinde muhteşem lezzetlerin sunulduğu farklı özel bir mekan ortaya çıkarmış. Sakız Restoranın işletmecisi Halil Özdemir aynı zamanda et konusunda tecrübeli. Çocukluğundan itibaren etin içinde yetişmiş, eti bilen bu işi seven bir isim. Sakız Alsancak'ın mutfak ve salon ekibi yıllardır aynı kadrodan oluşuyor. Yani kurumsallaşmış kurum kültürünü oluştur. Sakız Alsancak Restoran'ın yıllardır şefliğini yürüten Bayram Sökmen ve aşçı İhsan Koç'un 'Ege'de Lezzet Yolculuğu' adında yayınlanmış bir kitapları bulunuyor. 200 kişilik mekanda öğlenleri her gün farklı 30 çeşit özel sebze ağırlıklı sağlıklı yemekler çıkıyor. Bölgeye özgü zeytinyağlılar, Ege, Girit ve Akdeniz otları, annemizden dedelerimizden öğrendiğimiz orijinal lezzetleri Sakız Restoran'da tadabilirsiniz. Zeytinyağlı helvacık otu, kavurması, yabani pırasa, istifne otu, buğdaylı yer elması, Arapsaçlı kuru fasulye gibi 600'e yakın bölge mutfağının unutulmuş lezzetleri gün yüzüne çıkarılıyor. Akşamları da başka yerde tadamayacağınız farklı balık menüleri hazırlanıyor. Balığın her türlüsü, farklı ot çeşitleri ile sunuluyor. Soğuk mezelerde Girit tuzlama, peynirli Rum ezmesi, Ege ot tabağı, Enginar ızgara ve rezeneyi tadabilirsiniz. Ara sıcaklarda kalamar kokoreç, karides mantı, sıcak ot tabağı, otlu lorlu karides, balık çöpşiş, feleğen soslu kalamar ızgara balıklar en özel şekilde servis edilmekte. Şevketi bostanlı ve Enginarlı levrek muhteşem. Et çeşitlerinde bonfile, stekhause, t-bone, dana ve kuzu pirzola, antrikot çeşitlerini tadabilirsiniz.

LEZZETLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Son söz; yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Yemek kültürü, sofraların etrafında birleşen insanları yakınlaştırmaktadır. Ortak bir dil konuşmalarını ve kültürlerin kaynaşmasını sağlıyor. Alsancak Sakız Restoranda, unutulmuş lezzetleri gün yüzüne çıkartarak, et, balık ve Ege ve Akdeniz farklı mutfak kültürlerini harmanlayarak modern mutfağı bize sunmakta.



EN IYI RESTORAN

Lonely Planet turist rehberi kitabında İzmir /Türkiye bölümünde İzmir'in en iyi restoranı olarak değerlendirilen Sakız Alsancak Restoran Ege, Akdeniz ve Girit mutfağının kaliteli hizmet ve uluslararası tanıtım vizyonu ile faaliyet göstermektedir.