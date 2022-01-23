Nuh tufanından günümüze zeytin yaprağındaki mucize

Eski yazılı kaynaklarda zeytin ağacından 'ilk ağaç' diye söz edilir... Mucizeleri ise saymakla bitmez... Ölümsüzlüğün simgesi Zeytin ağacı, binyıllardır uygarlık tarihimize şahitlik ediyor. Nuh tufanında, güvercinin ağzında taşıdığı zeytin dalı yaşamı sembolize ediyor. Aynı zamanda barışın simgesinin de zeytin dalı olması sizce tesadüf mü? Tarihin sayfalarını isterseniz didik didik edin yine de ölümsüz zeytin ağacı ile ilgili tek bir olumsuz cümle bulamazsınız. Meyvesinden, yağına, yaprağına hatta çekirdeğine kadar başlı başına bir mucize olan zeytin binyıllardır bizlere şifa dağıtmaya devam ediyor. İnsanlık var olduğu sürece de devam edecek...

ÖZ VE ÖZ ANADOLULU

Zeytin ağacının günümüzde Anadolu topraklarında yetişip Akdeniz havzasına yayıldığı bilimsel çalışmalarda kanıtlanmıştır. Yani zeytin ağacı öz ve öz Anadoluludur. Günümüze kadar Akdeniz havzasında kurulmuş uygarlıkların kültürlerinde çok önemli bir yer teşkil eder. Yunanistan ve Ege Adalarından önce Anadolu'da üretildiği ve sonrasında deniz ticaretiyle dünyaya yayıldığı en kabul gören tezlerden biridir. Hitit metinlerine bakıldığında Kilikya bölgesinde binlerce yıl önce zeytincilik ve zeytinyağı üretimi ve ticaretinin yapıldığı görülmüştür.

YAPRAĞINDA SAĞLIK VAR

Bilinenin aksine, zeytin ağacının yalnızca meyvesi zeytin ve zeytinyağı değil, yaprağı da şifa kaynağıdır. Sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Öncelikle, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, yağlanmaya bağlı bozulmuş karaciğer değerlerini normalleştirip, onarıyor. Vücudumuzun düşmanları mikropları öldürüp hastalıkları hızla tedavi ediyor. Zeytin yaprakları ne ilginçtir ki doğal antibiyotik vazifesi görüyor. Kalp-damar sistemini koruduğu gibi kanser hastalıklarına karşı güçlü bir kalkan oluşturuyor. Solunum yollarının çalışmasını düzene sokuyor. Sinir hücrelerini Alzheimer ve Parkinson hastalıklarından koruyor. E ve C vitaminlerine benzerlik göstererek kalp ve damar sağlığına koruyucu etkiler gösteriyor.

Kan yağlarını ve damarlarda plakların birikimini azaltıp, kalp kasının hasarlanmasını geciktiriyor. Antioksidan içeriği ile hücrelerin genetik hasarlarını önleyerek tümör oluşumuna karşı koruyucu etki sağlıyor. Hepatit B gibi virüslere karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor. İnsülin direncini düşürerek şeker hastalarının yaşam kalitesini yükseltiyor. İnsülin direnci olanların sabah akşam tarçınla birlikte zeytin yaprağı çayı tüketebilir. Yaprağında bulunan maddelerin, cildin üst katmanlarını geçerek güneş yanığına, erken yaşlanmaya ve cilt kanserine neden olan UVB ışınlarına karşı kalkan vazifesi gördüğü belirlenmiştir. Kanın akışını arttırır, kanın pıhtılaşmasını düzenler, kan dolaşımını rahatlatır, böylece kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizlerini önler. Çayı, antioksidan aktiviteyi yüzde 22 artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Zeytin, "Ölümsüzlük Ağacı" unvanını boşuna hak etmiyor.

BARIŞIN SİMGESİ ZEYTİN DALI

Yunan mitolojisine göre, Zeus kendisine en değerli hediyeyi verene kentin koruyuculuğunu verecektir. Bunun için bir yarışma açar. Denizlerin tanrısı Poseidon, Zeus'a uzak diyarlara dahi uçarak gidebilen ve savaşta yenilmeyecek bir at armağan eder. Athena ise zeytin ağacını... Tüm hırsına ve kazanma isteğine rağmen Poseidon bile zeytin ağacından o kadar etkilenmiştir ki, aralarındaki çekişmeye rağmen zeytin ağacının üstünlüğünü kabul eder. Bunun üzerine Athena zeytin ağacından bir dal kırıp Poseidon'a verir ve öylece aralarındaki düşmanlık zeytin ağacının rakipsiz güzelliği karşısında yok olur. O günden sonra Athena'nın ismi Atina kentine verilir.

NUH TUFANI'NDA ZEYTİN AĞACI

Büyük tufanda Hz. Nuh'un gemisindeki canlılardan başka bütün canlılar suların altında kalarak yok olur. Tufan durduğunda Hz. Nuh, yaşamın normale dönüp dönmediğini anlamak için geminin penceresinden dışarıya bir güvercin salar. Sular çekilip hayat normale dönmediği için güvercin tekneye döner. Yedi gün sonra güvercin tekrar pencereden salındığında güvercin ağzında yeni koparılmış bir zeytin dalıyla geri döner. O zaman yeryüzünde suların çekildiği ve hayatın normale döndüğü anlaşılır. O günden sonra ağzında zeytin dalı tutan güvercin, ümidin ve barışın bütün dünyayı ve canlıları yok etmesine karşın teknedekilerden başka hayatta kalmayı başarabilen zeytin ağacı ise ölümsüzlüğün simgesi olur.

NADİR UYSAL