Bu besinler sigarayı bıraktırıyor

KARABAS OTU

KARABAŞ otu, sayesinde sigara içme isteğiniz günden güne azalacak ve bitecek. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz anda her sabah 5 başak karabaş otunu 1 büyük bardak suda kaynatın. Ardından suyun soğumasını bekleyin. Hazırladığınız bitki çayını gün içinde hep gözünüzün önünde tutun. Şayet sigara içmek isterseniz, bu çaydan birkaç yudum alın ve 5 saniye boyunca dilin üzerinde tutun. Ardından çayı için. Karabaş otu çayı içmek, sigaranın tadını unutturmaya yardım eden etkili bir yöntemdir.

BERGAMOT YAGI

KENDİNE has hoş bir aroması ve kokusu olan bergamot yağı, sigarayı bırakmak isteyenlerin sık sık kullandığı bir uçucu yağdır. Bergamot yağı sayesinde, sigaranın kokusu da tadı da unutulmaya başlıyor. Eğer bu yağı kullanmak isterseniz; sizlere iki farklı önerimiz olacak. İlk önerimiz bergamot yağını yastığınıza damlatın ve rahatça uyumaya başlayın. Uyku esnasında sigara içme isteğiniz zamanla bitecek. Gün içinde sigara içmek istediğinizde yapmanız gereken ise bergamot yağını koklamak olacak.

PATATES

PATATESTE nikotin olur mu demeyin. Ortalama 2 kilo patates kabuğunda 1 paket sigarada yer alan nikotin bulunuyor. Sigarayı bırakmak isteyenlerin, öğünlerine ölçülü şekilde patates eklemesi önerilir. Özellikle de patates haşlandığında daha çok nikotin ortaya çıkıyor.

PATLICAN

PATLICANDA nikotin maddesi yer alır. Ancak besin olduğu için vücuda zarar vermez. 1 kilo patlıcanda 1 nanogram nikotin yer alır. Bu nedenle sigaradan vazgeçmek için patlıcana yönelebilirsiniz. Sigara bırakma sürecinde patlıcan tüketmeye dikkat ederseniz, zamanla sigarayı unutmuş olursunuz.

YULAF

Stresi alan, yorgunluğu gideren, mideyi rahatlatan yulaf sayesinde sigara alışkanlığına elveda diyebilirsiniz. Düzenli şekilde yulaf tükettiğinizde, sigara içmemenin verdiği stresi atabilirsiniz.

NANE

HER sigara içmek istediğinizde birkaç yaprak taze nane çiğneyebilirsiniz. Üstelik bu nane yapraklarını, gün içinde içeceğiniz suyun içine de ekleyerek etkilerini görebilirsiniz. Taze nane yaprakları, ağız içinde ferahlık sağlar ve sigaranın kötü kokusunu zamanla siler. Sigarayı kesin olarak bırakmak istiyorsanız, her sabah düzenli olarak taze nane alın ve gün boyunca ölçülü miktarda öğünlerinizde tüketin.