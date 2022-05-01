Duyguların çiçeklere yansıması Ikebana

YAŞAYAN çiçek anlamına gelen İkebana, Japon çiçek düzenleme sanatı olarak da bilinir. İlk örnekleri 10. yüzyılda görülen ve kültüre ait dini ritüellerde tapınak sunaklarına bırakılan İkebana çiçek modelleri daha sonradan modern sanat ile birleşmiştir. Saksılar, tepsiler, vazolar kullanılarak yerleşimi ve tasarımı yapılan İkebana insanların duygu, düşünce ve mesajlarını estetik bir biçimde yansıtmalarıyla yapılır. Dalından koparılan çiçeğin ömrünü uzatmak amacıyla ortaya çıkan İkebana ünümüzde iç mimarlık çalışmalarında, dekorasyonlarda da kullanılıyor.

BU stilde yedi adet dal tabiatın güzelliğini temsilen yerleştirilir. Bu dallar tepeleri, şelaleleri, dağları, vadileri sembolize eder. Bitkinin kendi güzelliğini doğayla birlikte uyumuyla ifade eden bu yöntem geçmiş dönemlerde zengin kesim olarak nitelendirilen rahipler ve diplomatlar tarafından uygulanmaktaydı.

YATAY İKEBANA STİLİ

Yaradan, insan ve dünya; ya da baba, anne, çocuk üçlemesi gibi minik bir dengeli toplum benzetmesi yapılan İkebana stili her ailenin gerçekleştirebileceği bir terapi yöntemi olarak kabul edilirdi. Her bir imgenin ifade ettiğine inanılan renkler ve dokuda çiçeklerin seçilmesiyle düzenlenen bu çiçek organizasyonları kişilerin iç sesine yönelmesini tetikler.

İKENOBO EKOLÜ

İkebana çiçek düzenleme sanatının başlangıcı olarak da kabul edilen İkenobo ekolünde daha geleneksel teknik ve malzemeler görülmektedir.Öğrenciler öğrendikleri modern ve geleneksel teknikleri harmanlayarak Japon kültürünü ve doğayı bir arada ortaya koymayı amaçlar.

ARATAME SCHOOL EKOLÜ

Çağdaş ve modern çizgileri taşıyan bu stilde öğrencilerin ifade özgürlüklerini daha çok yansıtmaları beklenir. Bireysel yolculuklarına, duygu ve düşüncelerine göre özgürce yorumlayabildikleri bu çalışmalarda kullanılan saksı ve vazolar da modern çizgide tasarımlar olur.

OHARA SCHOOL EKOLÜ

Doğanın dönüşüm ve gelişimini resmetmeyi amaçlayan Ohara ekolünde doğal ürünlerin uyumu ön plana çıkar. Materyallerin çiçek kapları ile de bir uyum içinde olmaları, birlikte bir gelişim ve değişim göstermeleri tüm süreci yansıtmalarında fayda sağlar.

YATAY İKEBANA STİLİ

Moribana adıyla da bilinen bir yatay stil uygulamasıdır. Çiçek düzenleme sanatı sırasında kullanılan kaplara verilen isim olan Moribana tekniğinde çiçekler çivili aparatlar ile bulundukları kaba sabitlenir. Enshu ekolüne uygun olarak en az üç ana dal kullanılan bu teknikte çiçeklerin duruş açıları, yakınlıkları, merkeze göre durumları temsil ettikleri anlamların ilişkisine göre belirlenir. En taze ve canlı hallerinin yanında bulunan solan halleri insanların ömründe geçirdikleri mutluluk ve üzüntülerin ardından dinlenmeye çekilmelerini ifade eder.

CHİKO SCHOOL EKOLÜ

Chiko çiçek düzenlemesi yapılırken çiçeklerin yanı sıra farklı dekoratif süsler de kullanılabilir. Ayna, kum gibi materyaller ile süslenen sunumlarda bir hikaye anlatılabilir ve çiçekler de birer insan veya tanrı figürünü resmedebilir. Bir sahne canlandırması olarak yapılan Chiko ekolü hediyeler için ideal tasarımlardandır.