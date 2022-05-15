‘Bostorgay’ ailemin kadınlarına bir hediye

OZZY Osbourne, Arch Enemy ve Manowar gibi birçok dünyaca ünlü grup ve müzisyenle de aynı sahneyi paylaşan rock müziğin güçlü sesi İdil Çağatay "Bostorgay" adlı Kırım Türküsünü yeniden yorumladı. Çağatay'ın diskografisinde bir ilk olan bu cover çalışmasına çekilen klipte sanatçı, savaş, göç, mültecilik kavramlarına göndermede bulunarak aynı zamanda savaş karışıtı bir tavır sergiliyor. Çok eski anonim bir türkü olan "Bostorgay'ın sözleri Türkçe'nin başka bir lehçesi olan Kırım Tatarcası olması ayrıca dikkat çekiyor. İdil Çağatay ile, yeni şarkısı Bostorgay'ı, müziğini ve yeni projelerini konuştuk. ● Konservatuvarda operanın yanında arp eğitimi aldınız. Klasik bir enstrümanı rock müziğin içinde kullanmak fikri ilk ne zaman aklınıza geldi? Arp gerçekten son derece klasik bir enstrüman olarak biliniyor. Klasik arpın ton zenginliği ve teknik imkanları neredeyse piyanoya yakın diyebilirim. Arp eğitimi aldığım sürede dünyada arp ile yapılan diğer müzikleri e takip etmeye çok çalıştım. Beni en çok etkileyen Deborah Henson- Conant olmuştur. Boyundan asmalı bir elektro arp ile onu blues çalarken gördüğümde gerçekten çok etkilenmiştim. O günden sonra enstrümana bakış açım değişti diyebilirim. Operadan kazandığım parayı biriktirip Fransa'dan bir elektro arp getirttim. Ondan sonra daha farklı soundlar denemeye başladım. Yeni enstrümanlar çağdaş müziğe uyum sağlayacak teknolojide üretiliyor artık. Daha sonra zaman ve imkân olursa farklı soundlarda bir şeyler yapmak isteğim de var tabii ki...

GİTARLA ÇALACAKTIM

● İlk defa bir cover yapıyorsunuz, genelde kendi şarkılarını yazıp söyleyen biri olarak bunun arkasında motivasyon nedir? Aslında cover yapayım diye başlamadım bu projeye. Bu türküyü yorumlamaktaki asıl amacım ailemin kadınlarına hediye etmekti. Sadece bir gitarla çalıp söyleme fikriyle yola çıkıp kendimi daha kapsamlı bir düzenlemenin içinde buldum. Tabi olabildiğince sade tuttum ama yine de tahminimden çok düşündüm üstünde.

KÖKLERİM KIRIM'DAN

● Peki neden daha popüler bir türkü değil de bir Kırım türküsünü seçtiniz? Aslında bir türkü yorumlayayım diye yola çıkmadım. Özellikle Bostorgay'ı seslendirmek istedim. Benim anne tarafımın kökleri Kırım'a dayanıyor. Çok kadınlı bir ailede büyüdüm. Evde haliyle zaman zaman Kırım türküleri söylenir, dinlenirdi. Annem Seyit Osman'ı çok söylerdi mesela. Çocukken annem ile ananem Kırım tatarcasıyla konuşup bizi eğlendirirdi. Hala bugün bile bazen toplandığımızda ananem bize tatarca bir şeyler anlatır biz eğleniriz. Dolayısıyla arkasında yatan motivasyon ailemin kadınları diyebilirim. ● Bu türkünün sizin için bir anlamı ya da hatırası var mı? Bostorgay müzikal olarak içlerinde en sevdiğim türkü. Zaten hikayesi ve sözleri de bana çok dramatik gelir. Bostorgay boz serçe demek. Annesini kaybetmiş bir boz serçe üzerinden aslında göçü, sürgünü, hasreti anlatır. Türkünün doğduğu topraklar zaten bu hikayelerle yoğrulmuş ve bugün bile huzura kavuşmuş değil. Bu türkü üzerine çalışırken derinde çok farklı duyguların saklı olduğunu fark ettim.

DİSİPLİN VE ÖZVERİ

● Siz Ozzy Osbourne, Arch Enemy ve Manowar gibi birçok dünyaca ünlü grup ve müzisyenle de aynı sahneyi paylaştınız. Büyük isimlerle çalmış olmak size neler kattı? Öncelikle çok büyük bir tecrübe kattı. Dünyaca ünlü isimlerin nasıl çalıştığını görünce dünyadaki işleyiş hakkında daha fazla fikir ediniyorsunuz. Profesyonellik nasıl olur onu görüyorsunuz. Büyümenin ardındaki disiplin ve özveriyi, ekip çalışmasının nasıl bir şey olduğunu, her birimin bütünün içinde ne kadar büyük bir önem arz ettiğini fark ediyorsunuz. Eğlenceli gözüken bir işin ardındaki disiplini anlayabilmeleri için şimdilerde öğrencilerime aktarıyorum gördüklerimi. ■ BURCU ILGIN