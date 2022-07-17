Çeşme’de ‘pet’li tatil sezonu

Evcil hayvanlar daha önceleri oteller ya da işletmeler tarağından kabul edilmiyordu. Bu yüzden de pek çok kişi patili dostlarını evde ya da hayvan otelinde bırakmak durumunda kalıyordu. Hatta bırakacak yer olmadığı için tatile gidemeyenler bile vardı. Ancak bu yaz evcil hayvanıyla tatil yapanların sayısında büyük bir artış var. Çünkü pek çok işletme artık hayvan dostu olmakla ün yapıyor.

GECE GÜNDÜZ BİRLİKTE

Yaz dönemini Çeşme'de geçirenlerin büyük bir kısmı da tatillerini evcil hayvanlarıyla birlikte yapıyor. Köpeklerini yanlarından ayırmayan pek çok kişi, beachlere bile onlarla gidiyor. Kimi kucağında gezdirirken, kimi de denize can dostlarıyla birlikte girip serinlemeyi veya oynamayı tercih ediyor.

Sudan pek hoşlanmayan ve zorla denize sokulan bazı köpekler ise karaya çıkmak için büyük mücadele verirken komik görüntülere de sahne oluyor. Enerjisini atmak isteyen köpeklerin tercihi ise mekanların plajında sahipleriyle kovalamaca oynayarak spor yapmak oluyor. Akşamları Alaçatı'yı dolaşan hanımlar, cüzdan boyutunda olan özel cins köpeklerini çantasında gezdiriyor. Sevimli dostlarından uzak kalmak istemeyen hayva severler, gece gündüz onlarla birlikte vakit geçirmekten hayli mutlu görünüyor. ERCAN AKGÜN