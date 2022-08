“Düşündüğümde mutlu olduğum şehir İzmir”

Romantik parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine hitap eden ve aynı zamanda şarkı sözü yazarlığıyla da bilinen Aslı Güngör, yeni çalışması "Unutursun"u birkaç hafta önce müzikseverlerle buluşturdu. Aslen İzmirli olan ancak işi gereği yıllarca İstanbul'da yaşayan Güngör, artık İzmir'e yerleşti. Sahne ve stüdyo çalışmaları için İstanbul'a gidip gelen Güngör, "Toplamda yaklaşık 10 yılım orada geçti. Ailemi, arkadaşlarımı çok özlemiştim, düşündüğüm zaman mutlu olduğum şehir burası. İzmir'i çok seviyorum.



Ayrı kalmak da beni üzüyordu. O yüzden İzmir'e geri döndüm" dedi. Pandemi döneminde evde kaldığı zamanlar kendisindeki özellikleri keşfeden sanatçı, "Ne kadar titiz olabildiğimi fark ettim. Ya çok hamaratmışım farkında değilmişim ya da böyle bir şey tetikledi bilmiyorum" yorumun yaptı.



- Aslı merhaba, öncelikle yeni şarkın hayırlı olsun. Nasıl geri dönüşler?

Teşekkür ederim. "Unutursun"u 12 Ağustos'ta Avrupa Müzik'ten yayımladık. Çok güzel kavuştuk dinleyenlerimle. Sözleri Mustafa Genç yazdı, müziği benim, düzenlemesi ise Tansel Doğanay'a ait. Hepimiz çok mutluyuz gördüğümüz ilgiden.



- İzmirlisin ama iş gereği pek duramıyorsun burada değil mi?

"Kalp Kalbe Karşı" ve "İzmir Bilir Ya" parçaları sonrası, ilk solo albümümün stüdyo aşamasında taşındım İstanbul'a. "Son Öpücük", "Aşk Her Şeye Değer"in olduğu albüm. Her şeyimi, kedimi alıp taşındım kardeşimle birlikte.

Toplamda yaklaşık 10 yılım orada geçti, sonra İzmir'e geri döndüm. Ailemi, arkadaşlarımı çok özlemiştim, düşündüğüm zaman mutlu olduğum şehir burası. İzmir'i çok seviyorum. Ayrı kalmak da beni üzüyordu. Ama tabi ki çok yerleşik bir hayatım yok.

İstanbul'a da başka şehirlere gidiyoruz sürekli.



- O yıllar iş yoğunluğunda ailen ve arkadaşlarına özlemin nasıldı? İzmir'de yaşamanın hayalini kuruyor muydun hiç?

Albüme girdiğim çok yoğun dönemlerde stüdyoda (eskiden haftalarca, aylarca sürerdi), PR döneminde sık sık programlara çıkarken kafam sürekli işle meşgul olduğu için çok düşünemiyordum, nerede olduğumu bile fark edemiyordum aslında. Ama İzmir hep içimde bir sızıydı. Çünkü gelip uzun uzun kalamıyordum. Hem kedilerimi uçağa bindirmemek hem de evde yalnız da bırakmamak için şehir dışına çıkacağım zamanlar annem gelip İstanbul'da kalıyordu. Kısa süreli seyahatlerim oluyordu İzmir'e.



ARKADAŞLARIM ŞARKI BEKLİYOR

- Bu sezon nasıl konser yoğunluğu?

Şarkıyı yeni yayınladık ve hem bununla ilgili işleri hem de yeni şarkılar için stüdyo planlamalarını öne aldık. Şarkı bekleyen sanatçı arkadaşlarımız var. Konserlere de yepyeni bir ekiple devam edeceğiz. Belki yeni bir turne olabilir, şu an için bize gelen teklifleri değerlendiriyoruz. - Bundan önceki parça ne zaman çıkmıştı? "Meleklerin Yolu"nu Ekim 2020'de yayınlamıştım. Pandemi nedeniyle ertelemiştim fakat bir süre sonra yayınlamaya karar verdim. Çoğumuz evdeydik o dönem.



- Yazmaya devam ediyorsun değil mi?

Diğer meslektaşlarına da verdiğin şarkılar oldu mu, olacak mı? Tabii. En son Evren Mevlanaoğlu, "Devirdim Yılları" parçamı okudu. Daha önce de Erol Evgin okumuştu 2011'de. Sinan Özen "Ben Seni Sevdim"i seslendirmişti ve Sinan'a yeni bir şarkı daha ayırdım. Başka isimler de olacak birkaç ay içinde.

Şu dönem dizilerden de dolayı müzik piyasası biraz rap'e kaydı. Hiç öyle bir çalışma yapma düşüncen oldu mu, rap single ya da düet?

Rap düetlerim olmuştu eski albümlerimde. Ege Çubukçu ile "Beni Tanı" parçasını DJ Hüseyin Karadayı düzenlemesiyle yayınlamıştık. Kamufle ile DJ Pantelis "Belki de Şans" parçası, Kamufle'nin albümünde "Yalnız Kaldım"a iki farklı versiyon yaptık. Rap seviyorum, eskiden çok da dinlerdim. Şimdiki soundlara baktığım zaman bana uyan, hoşuma giden bir şey olursa yaparım. Sadece moda olduğu için içime sinmeyen bir şeyi yapmak istemem.



POP MÜZİĞE DEVAM

- "Popu seviyorum, popa devam" diyorsun yani.

Evet, popu seviyorum. Ortak projelerde zaten hep orta yolu buluyoruz. Her iki tarafın da beğeneceği bir şarkıyı her iki tarafı da memnun edecek bir soundla yapıyoruz.



- Peki nasıl bir kişiliğin, karakterin var?

Seni hep sakin, uçarı olmayan biri olarak gördük. Özünde de öyle misin yoksa ortamlar onu gerektirdiği için mi?

Her ortamda oraya uygun şekilde hareketlerimizi düzenliyoruz. Bulunduğumuz çevreye, insanlara ve onlarla olan yakınlığımıza göre. Nerede olursam olayım üslubuma dikkat etmeye özen gösteririm.

İnsanlara ne sunduğum önemli. Benim de hayal kırıklıklarım var hayatta. Beni üzen, sinirlendiren şeyler oluyor. Hepimiz insanız, sürekli öğreniyoruz.

Öğrenmek için dünyadayız.

Öyle bir durumda olsam bile insanların beni olabildiğim kadar iyi görmesini önemserim.

Verdiğim mesajların içinde de sevgi olmasına, iyileşmeye, çözüme odaklı olmasına gayret ederim.



-Bu yaz tatil yapabildin mi? Tatil anlayışın nasıldır?

Henüz yapamadım. Tatil anlayışım plaja gitmek değil çünkü. Daha ziyade yeni yerler, yeni şeyler keşfetmek ilgimi çekiyor.

Yeni bir yer görmek, insanların yaşamları, yerel ürünler ve yiyecekler daha ilginç geliyor. İş için bile olsa yeni bir yere gitmek bana tatil keyfini yaşatıyor mesela.

"ŞARKI DA YAZARIM TEMİZLİK DE YAPARIM"

Aslı Güngör evde nasıl biri? Çoğu insan pandemide kendi cevherini, yeteneğini keşfetti ya, sen neyini keşfettin?

NE kadar titiz olabildiğimi. Ya çok hamaratmışım farkında değilmişim ya da böyle bir şey tetikledi bilmiyorum. Aslında çoğu şeyi kedilerim için yapıyorum. Onları temiz tutmak, sağlıklarını korumak, mutlu ve rahat olmaları benim için önemli. Bunun dışında yemek de yaparım. Bilirim ve severim.

Evde hamaratım. Şarkı da yapıyorum sürekli.

Bazen kendimi uzun süre kapatıp okurum, yazarım. Bu arada Theta Healing uzmanıyım.

Meditasyon ve enerji çalışmaları yapıyorum.

Online eğitimler de alıyorum zaman zaman.

OYUNCULUĞUMU DEĞİL ŞARKILARIMI TERCİH ETTİLER

Müzikle uğraşanlara dizilerden, sinema filmlerinden de teklifler gelebiliyor. Hiç öyle niyetin, isteğin oldu mu? Kendinde öyle bir yetenek görüyor musun?

Müzikle mutluyum. Aslında ben çok yönlü bir insanım. Sanatın pek çok dalına da aşığım ve yeteneğim de var. Eğitimini aldığım bir işi yapmaya yönelebilirdim. Çok önceden gelen teklifler var sinema için. Fakat benim oyunculuğumu değil de şarkılarımı talep ettiler. O kadar çok dizide ve filmde şarkılarım kullanıldı ki enim oynamama gerek kalmadı. Belki konuk oyuncu olarak denerdim, nasıl hissettiriyor bakardım. Ama her işi bilene bırakmak en iyisi bence. Ben bir işi çok iyi biliyorsam onun aşkı vardır bende. Aşık olduğum şeylerde ustalaşmayı seviyorum.

ERCAN AKGÜN